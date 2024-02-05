«Салют Белгород» потерпел очередное поражение

Ранее стало известно, что состав ФК «Салют» снова изменился. В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Футболист играл за команду с 2018 по 2021 год, но затем ушёл в брянское «Динамо». Артур Максимчук ушёл из белгородской команды в в липецкий «Металлург». За «Салют» спортсмен играл с июля 2023 года и успел выступить в 20 матчах.