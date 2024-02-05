«Салют Белгород» потерпел очередное поражение

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Матч с «Орлом» завершился для белгородского ФК «Салют» поражением. На домашней площадке белгородцы проиграли орловцам со счётом 2:3. Игра проходила 3 февраля.
Как пишет издание, у команды-соперника голы забили Георгий Борисов, Евгений Рагулькин и Артём Лукша. У белгородцев отличились Николай Бояркин и Макар Макаров.
Ранее стало известно, что состав ФК «Салют» снова изменился. В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Футболист играл за команду с 2018 по 2021 год, но затем ушёл в брянское «Динамо». Артур Максимчук ушёл из белгородской команды в в липецкий «Металлург». За «Салют» спортсмен играл с июля 2023 года и успел выступить в 20 матчах.
Напомним, в конце января в «Салют» пришёл и новый тренер. Им стал староосколец Илья Семёнов.