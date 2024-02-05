Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Футбол

«Салют Белгород» потерпел очередное поражение

5 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» вновь проиграл «Орлу»

Белгородцы не смогли обойти соперников в матче, который прошёл на домашней площадке. Игра завершилась со счётом 2:3 в пользу орловцев, пишет «Орелtimes».
Сюжет
Футбол

Матч с «Орлом» завершился для белгородского ФК «Салют» поражением. На домашней площадке белгородцы проиграли орловцам со счётом 2:3. Игра проходила 3 февраля.

Как пишет издание, у команды-соперника голы забили Георгий Борисов, Евгений Рагулькин и Артём Лукша. У белгородцев отличились Николай Бояркин и Макар Макаров.

Ранее стало известно, что состав ФК «Салют» снова изменился. В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Футболист играл за команду с 2018 по 2021 год, но затем ушёл в брянское «Динамо». Артур Максимчук ушёл из белгородской команды в в липецкий «Металлург». За «Салют» спортсмен играл с июля 2023 года и успел выступить в 20 матчах.

Напомним, в конце января в «Салют» пришёл и новый тренер. Им стал староосколец Илья Семёнов.

Один ушёл, второй — пришёл: состав белгородского «Салюта» снова изменился
Узнать подробнее
Читайте также:
Год начался с провала: белгородский «Салют» крупно проиграл «Орлу»Назван первый соперник белгородского «Салюта» в 2024 годуВернулся спустя полгода: Канищев снова будет играть за белгородский «Салют»
#Белгородская область#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Наталья Корявых#Орёл#Проигрыш
Подпишитесь
Все семьи пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря получили соцпаспорта
Сегодня, 06:31
После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ
Сегодня, 08:33
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
Сегодня, 06:51
Изменения не только в мэрии: в белгородском правительстве назначили новых замов
Сегодня, 08:43
В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение
Сегодня, 07:47
Белгородская область вошла в число регионов с сильным загрязнением водоёмов
Сегодня, 10:54