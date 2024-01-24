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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Илья Семёнов

У белгородского «Салюта» будет новый тренер

24 января 2024, 14:46
Фото: vk.com/fc_salyutbgd
Илья Семёнов

Илья Семёнов будет тренировать ФК «Салют Белгород»

Илья Семёнов пополнил тренерский штаб белгородского футбольного клуба. В пресс-службе «Салюта» сообщили, что он уже приступил к работе с командой.
Сюжет
Футбол

Заниматься с футболистами ФК «Салют» будет ещё один тренер. Штаб пополнил Илья Семёнов. Футбольный клуб заключил с ним контракт. Семёнов уже приступил к работе с командой под руководством Виктора Навоченко.

Илья Семёнов — уроженец Белгородской области. Он родился в Старом Осколе. Ранее работал тренером спортшколы «Спартак», затем занимал аналогичную должность в академиях московских «Локомотива» и «Строгино». До «Салюта» он работал в егорьевском УОР № 5 «Мастер-Сатурн».

Ранее сообщалось, что ФК «Салют» проведёт сборы в Белгороде и Кисловодске. Футболисты вышли из отпуска 19 января. Первый сбор стартовал 22 января, продлится он до 15 февраля. Тем не менее даты следующих сборов могут измениться.

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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Тренер#Фк салют#Белгород#Наталья Корявых#Илья Семёнов
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