У белгородского «Салюта» будет новый тренер

Ранее сообщалось, что ФК «Салют» проведёт сборы в Белгороде и Кисловодске. Футболисты вышли из отпуска 19 января. Первый сбор стартовал 22 января, продлится он до 15 февраля. Тем не менее даты следующих сборов могут измениться.