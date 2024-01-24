У белгородского «Салюта» будет новый тренер

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Заниматься с футболистами ФК «Салют» будет ещё один тренер. Штаб пополнил Илья Семёнов. Футбольный клуб заключил с ним контракт. Семёнов уже приступил к работе с командой под руководством Виктора Навоченко.
Илья Семёнов — уроженец Белгородской области. Он родился в Старом Осколе. Ранее работал тренером спортшколы «Спартак», затем занимал аналогичную должность в академиях московских «Локомотива» и «Строгино». До «Салюта» он работал в егорьевском УОР № 5 «Мастер-Сатурн».
Ранее сообщалось, что ФК «Салют» проведёт сборы в Белгороде и Кисловодске. Футболисты вышли из отпуска 19 января. Первый сбор стартовал 22 января, продлится он до 15 февраля. Тем не менее даты следующих сборов могут измениться.