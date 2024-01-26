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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Футбол

Назван первый соперник белгородского «Салюта» в 2024 году

26 января 2024, 10:04
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» сыграет первый матч года в закрытом режиме

Первый матч нового года состоится в Белгороде. Игра пройдёт уже завтра, 27 января. Подробности сообщили в официальной группе футбольного клуба «Салют».
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Футбол

Первый матч 2024 года футбольный клуб «Салют» сыграет с «Орлом». Игра состоится уже завтра, 27 января. Известно, что контрольный матч пройдёт в Белгороде в закрытом режиме.

Футбольный клуб «Орёл» является бронзовым призёром III дивизиона, а также обладателем Кубка СФФ «Центр» и серебряных медалей финального этапа Кубка среди любительских команд. Следующий сезон орловчане планируют провести во Второй лиге.

Отметим, что белгородские футболисты планировали провести четыре учебно-тренировочных сбора с января по март: по два в столице региона и в Кисловодске.

Стало известно, что за команду вновь будет играть 26-летний полузащитник Александр Канищев, который уже выступал за «Салют» с 2021 по 2023 год. Также заниматься с футболистами будет ещё один тренер — Илья Семёнов.

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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Футболисты#Белгород#Орёл#Александра Склярова
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