Назван первый соперник белгородского «Салюта» в 2024 году

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Первый матч 2024 года футбольный клуб «Салют» сыграет с «Орлом». Игра состоится уже завтра, 27 января. Известно, что контрольный матч пройдёт в Белгороде в закрытом режиме.
Футбольный клуб «Орёл» является бронзовым призёром III дивизиона, а также обладателем Кубка СФФ «Центр» и серебряных медалей финального этапа Кубка среди любительских команд. Следующий сезон орловчане планируют провести во Второй лиге.
Отметим, что белгородские футболисты планировали провести четыре учебно-тренировочных сбора с января по март: по два в столице региона и в Кисловодске.
Стало известно, что за команду вновь будет играть 26-летний полузащитник Александр Канищев, который уже выступал за «Салют» с 2021 по 2023 год. Также заниматься с футболистами будет ещё один тренер — Илья Семёнов.