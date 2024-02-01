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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Футбол

Один ушёл, второй — пришёл: состав белгородского «Салюта» снова изменился

1 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Футбол

Из белгородского «Салюта» ушёл очередной игрок, но на его место пришёл новый

В официальной группе «Салюта» болельщикам сообщили сразу две новости. Один игрок покинул клуб и перешёл в другой, второй футболист вернулся в состав команды спустя некоторое время.
Сюжет
Футбол

В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. 23-летний футболист выступал за ФК «Салют» с 2018 по 2021 год и успел сыграть 29 матчей. Последние два года белгородец играл за брянский клуб «Динамо», где сыграл 70 матчей и забил девять голов.

Другой игрок — Артур Максимчук — принял решение покинуть футбольный клуб «Салют» и перейти в липецкий «Металлург». Первые матчи в новой команде белгородец проведёт уже этой весной.

За «Салют» Максимчук играл с июля 2023 года. За это время он успел сыграть 20 матчей и забить шесть голов.

Это не первые изменения, произошедшие с белгородским клубом за последнее время. Так, за команду вновь играет 26-летний полузащитник Александр Канищев, а с футболистами начал заниматься ещё один тренер — Илья Семёнов.

Белгородцы уже провели первый матч 2024 года, однако закончился он поражением «Салюта»: 0:4 в пользу орловцев.

Кирилл ГордеевКирилл Гордеев
Артур МаксимчукАртур Максимчук
Кирилл Гордеев
Фото: группа ВК «ФК „Салют Белгород“»
Год начался с провала: белгородский «Салют» крупно проиграл «Орлу»
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