Один ушёл, второй — пришёл: состав белгородского «Салюта» снова изменился

В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. 23-летний футболист выступал за ФК «Салют» с 2018 по 2021 год и успел сыграть 29 матчей. Последние два года белгородец играл за брянский клуб «Динамо», где сыграл 70 матчей и забил девять голов.