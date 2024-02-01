Один ушёл, второй — пришёл: состав белгородского «Салюта» снова изменился

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. 23-летний футболист выступал за ФК «Салют» с 2018 по 2021 год и успел сыграть 29 матчей. Последние два года белгородец играл за брянский клуб «Динамо», где сыграл 70 матчей и забил девять голов.
Другой игрок — Артур Максимчук — принял решение покинуть футбольный клуб «Салют» и перейти в липецкий «Металлург». Первые матчи в новой команде белгородец проведёт уже этой весной.
За «Салют» Максимчук играл с июля 2023 года. За это время он успел сыграть 20 матчей и забить шесть голов.
Это не первые изменения, произошедшие с белгородским клубом за последнее время. Так, за команду вновь играет 26-летний полузащитник Александр Канищев, а с футболистами начал заниматься ещё один тренер — Илья Семёнов.
Белгородцы уже провели первый матч 2024 года, однако закончился он поражением «Салюта»: 0:4 в пользу орловцев.