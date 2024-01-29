Год начался с провала: белгородский «Салют» крупно проиграл «Орлу»

Напомним, что перед первым матчем нового сезона в белгородской команде случились некоторые изменения. Так, за команду вновь начал играть 26-летний полузащитник Александр Канищев. Он уже выступал за «Салют» с 2021 по 2023 год. Помимо этого, теперь с футболистами занимается ещё один тренер — Илья Семёнов.