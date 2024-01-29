Год начался с провала: белгородский «Салют» крупно проиграл «Орлу»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В субботу, 27 января, белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл первый матч 2024 года с «Орлом». Игра закончилась для белгородцев неудачно: счёт составил 0:4 в пользу орловцев.
Все голы в команде противника пришлись на первый тайм: их забили Артём Лукша, Евгений Рагулькин и Георгий Борисов. Во втором тайме ни белгородцы, ни орловцы не смогли забить голы.
В предстоящую субботу, 3 февраля, «Салют» вновь встретится на футбольном поле с орловцами.
Напомним, что перед первым матчем нового сезона в белгородской команде случились некоторые изменения. Так, за команду вновь начал играть 26-летний полузащитник Александр Канищев. Он уже выступал за «Салют» с 2021 по 2023 год. Помимо этого, теперь с футболистами занимается ещё один тренер — Илья Семёнов.