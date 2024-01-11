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Футбол

В Белгороде и Кисловодске: ФК «Салют» три месяца будет готовиться к новому сезону

11 января 2024, 14:14
Фото: 1MI
Футбол

«Салют» проведёт сборы в Белгороде и Кисловодске

Первый учебно-тренировочный сбор начнётся в конце января в Белгороде. Затем около месяца футболисты будут готовиться к новому сезону в Кисловодске. Завершится подготовка снова в Белгороде, сообщили в официальной группе футбольного клуба «Салют».
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Футбол

Белгородские футболисты из клуба «Салют» уже решили, как подготовятся к новому сезону. Согласно плану, ФК проведёт четыре учебно-тренировочных сбора: по два в столице региона и в Кисловодске.

Из отпуска футболисты выйдут уже 19 января. Сразу после этого они пройдут медицинский осмотр, а через несколько дней отправятся на сборы. Первый стартует 22 января в Белгороде. Продлится он до 15 февраля.

Следующим этапом подготовки станет сбор в Кисловодске. Там команда пробудет с 17 февраля по 2 марта, а затем с 7 по 22 марта. Заключительный сбор снова проведут в Белгороде — начнётся он 27 марта.

При этом даты сборов могут изменить. Сделают это в случае необходимости после появления календаря матчей Второй лиги Б.

Отметим, что прошлый сезон у футбольного клуба «Салют» прошёл неудачно — было немало поражений. Контракты расторгли сразу семь игроков. После этого в состав команды вошли трое 16-летних футболистов.

И снова потери: футбольный клуб «Салют» покинул ещё один белгородец
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#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Кисловодск#Тренировочные сборы#Александра Склярова
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