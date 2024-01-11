В Белгороде и Кисловодске: ФК «Салют» три месяца будет готовиться к новому сезону

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Белгородские футболисты из клуба «Салют» уже решили, как подготовятся к новому сезону. Согласно плану, ФК проведёт четыре учебно-тренировочных сбора: по два в столице региона и в Кисловодске.
Из отпуска футболисты выйдут уже 19 января. Сразу после этого они пройдут медицинский осмотр, а через несколько дней отправятся на сборы. Первый стартует 22 января в Белгороде. Продлится он до 15 февраля.
Следующим этапом подготовки станет сбор в Кисловодске. Там команда пробудет с 17 февраля по 2 марта, а затем с 7 по 22 марта. Заключительный сбор снова проведут в Белгороде — начнётся он 27 марта.
При этом даты сборов могут изменить. Сделают это в случае необходимости после появления календаря матчей Второй лиги Б.
Отметим, что прошлый сезон у футбольного клуба «Салют» прошёл неудачно — было немало поражений. Контракты расторгли сразу семь игроков. После этого в состав команды вошли трое 16-летних футболистов.