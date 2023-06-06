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«Салют Белгород» получил долгожданный автобус

6 июня 2023, 09:58
Фото: группа ФК Салют Белгород в ВК
2 июня белгородскому футбольному клубу вручили ключи от собственного транспорта, который команда не могла получить с зимы.

ФК «Салют Белгород» теперь будет ездить на матчи на собственном комфортабельном автобусе. Клубу вручили ключи от него в начале июня, когда был решён вопрос с финансированием содержания и эксплуатации автобуса.

Купили его ещё в ноябре 2022 года за 14,6 млн рублей, но передали во временное содержание администрации Белгорода, где транспорт находился в аварийной службе. После решения о субсидировании автобус перешёл клубу.

«Салют Белгород» ударно провёл весеннюю часть чемпионата, включившись с седьмого места в борьбу за второе. Потом, правда, чуть сбавил темп и перед последним туром идёт на третьем месте.

Последнюю игру сезона белгородские футболисты проведут дома 10 июня против «Родины-2». Матч пройдёт 10 июня.

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#Евгений Грицков#ФК «Салют Белгород»#Автобус#Спорт#Белгород
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