«Салют Белгород» получил долгожданный автобус

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
ФК «Салют Белгород» теперь будет ездить на матчи на собственном комфортабельном автобусе. Клубу вручили ключи от него в начале июня, когда был решён вопрос с финансированием содержания и эксплуатации автобуса.
Купили его ещё в ноябре 2022 года за 14,6 млн рублей, но передали во временное содержание администрации Белгорода, где транспорт находился в аварийной службе. После решения о субсидировании автобус перешёл клубу.
«Салют Белгород» ударно провёл весеннюю часть чемпионата, включившись с седьмого места в борьбу за второе. Потом, правда, чуть сбавил темп и перед последним туром идёт на третьем месте.
Последнюю игру сезона белгородские футболисты проведут дома 10 июня против «Родины-2». Матч пройдёт 10 июня.