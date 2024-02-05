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Published Сегодня, 13:01

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Участок

Горсовет Белгорода предложит правительству отдать 16 участков в собственность города

5 февраля 2024, 13:01
Фото: 1MI
Участок

В муниципальную собственность могут передать 16 участков в Белгороде

Горсовет выступил с предложением передать в муниципальную собственность земельные участки на улицах Сумской, Механизаторов, Чичерина и в Юго-Западном районе. Речь в общей сложности о 16 земельных участках. Проекты решений опубликовал городской совет.

Горсовет Белгорода предложит правительству области передать в муниципальную собственность 16 участков. Речь о земельных участках на улицах Сумской, Механизаторов и Чичерина, а также в Юго-Западном районе.

В частности, предлагается отдать в собственность города участки на Чичерина, 1 и Чичерина, 1а. На первом участке расположено общежитие, на втором — магазин по продаже шин. Также передать предлагают участки на Сумской, где находятся «Белгородсортсемовощ», компания «Автор», частный дом. Ещё предложено передать участки на Механизаторов 2, 4, 6 и 8.

Пять участков предлагается передать в Юго-Западном районе — речь идёт о тех, которые находятся рядом с Новой жизнью.

Ранее сообщалось, что город предлагал областному правительству передать в муниципальную собственность землю около Центрального парка. Участок планировалось передать ДСК для комплексной застройки.

В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
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