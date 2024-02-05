Горсовет Белгорода предложит правительству отдать 16 участков в собственность города

В частности, предлагается отдать в собственность города участки на Чичерина, 1 и Чичерина, 1а. На первом участке расположено общежитие, на втором — магазин по продаже шин. Также передать предлагают участки на Сумской, где находятся «Белгородсортсемовощ», компания «Автор», частный дом. Ещё предложено передать участки на Механизаторов 2, 4, 6 и 8.