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Клубу коллекционеров передали помещение в центре Белгорода

Два помещения и землю: что и кому передали депутаты горсовета Белгорода

23 апреля 2024, 17:41
Фото: 1MI

Клубу коллекционеров передали помещение в центре Белгорода

В ходе заседания депутаты горсовета рассмотрели несколько вопросов, которые касались передачи в безвозмездное пользование помещений и земельного участка.

По итогам голосования избранники народа передали Белгородскому региональному отделению Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» в безвозмездное пользование на пять лет нежилое помещение общей площадью чуть более 146 «квадратов», которое находится по адресу: пер. 1-й Заводской, дом 4.

На этот же срок депутаты передали в безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 21 квадратный метр Белгородской региональной общественной организации «Клуб коллекционеров». Помещение находится на улице Садовая, д. 102б.

Также депутаты рассмотрели проект по передаче из муниципальной в областную собственность земельного участка, который расположен под центром для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте, спортивной акробатикой «Сирень». Собственником данного объекта является Белгородская область.

В связи с этим в администрацию областного центра поступило обращение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче земельного участка, на котором расположен центр, в собственность Белгородской области.

Депутаты предложение поддержали.

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#Кристина Семенчук#Депутаты#Земля#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород#Безвозмездное пользование#Помещения
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