Два помещения и землю: что и кому передали депутаты горсовета Белгорода

По итогам голосования избранники народа передали Белгородскому региональному отделению Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» в безвозмездное пользование на пять лет нежилое помещение общей площадью чуть более 146 «квадратов», которое находится по адресу: пер. 1-й Заводской, дом 4.