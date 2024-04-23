Два помещения и землю: что и кому передали депутаты горсовета Белгорода

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
По итогам голосования избранники народа передали Белгородскому региональному отделению Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» в безвозмездное пользование на пять лет нежилое помещение общей площадью чуть более 146 «квадратов», которое находится по адресу: пер. 1-й Заводской, дом 4.
На этот же срок депутаты передали в безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 21 квадратный метр Белгородской региональной общественной организации «Клуб коллекционеров». Помещение находится на улице Садовая, д. 102б.
Также депутаты рассмотрели проект по передаче из муниципальной в областную собственность земельного участка, который расположен под центром для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте, спортивной акробатикой «Сирень». Собственником данного объекта является Белгородская область.
В связи с этим в администрацию областного центра поступило обращение министерства имущественных и земельных отношений региона о передаче земельного участка, на котором расположен центр, в собственность Белгородской области.
Депутаты предложение поддержали.