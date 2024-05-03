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Published Сегодня, 08:15

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Новый депутат Анна Филимонова и председатель облизбиркома Игорь Лазарев

В белгородской облдуме назвали имя той, кто займёт место ранее умершего депутата

3 мая 2024, 08:15
Фото: страница Белгородской областной думы в соцсети
Новый депутат Анна Филимонова и председатель облизбиркома Игорь Лазарев

Вакантный мандат депутата белгородской облдумы передали директору школы

Анна Филимонова, директор школы № 40 в Старом Осколе, стала депутатом Белгородской областной думы. Её кандидатура одобрена избирательной комиссией. Филимонова займёт место Романа Великанского, о смерти которого стало известно в середине апреля.

Анна Филимонова стала новым депутатом Белгородской областной думы. Её кандидатуру одобрила избирательная комиссия.

Филимонова является директором школы № 40 в Старом Осколе. Она руководит этим учебным заведением с момента его основания. В облдуме депутат будет представлять интересы старооскольцев.

Вакантный мандат передали после того, как стало известно о смерти экс-депутата Романа Великанского. В облдуме он возглавлял комитет облдумы по социальной политике. Великанскому было 49 лет. О его смерти стало известно в середине апреля.

Стало известно о смерти депутата Белгородской областной думы
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