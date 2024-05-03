В белгородской облдуме назвали имя той, кто займёт место ранее умершего депутата

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Анна Филимонова стала новым депутатом Белгородской областной думы. Её кандидатуру одобрила избирательная комиссия.
Филимонова является директором школы № 40 в Старом Осколе. Она руководит этим учебным заведением с момента его основания. В облдуме депутат будет представлять интересы старооскольцев.
Вакантный мандат передали после того, как стало известно о смерти экс-депутата Романа Великанского. В облдуме он возглавлял комитет облдумы по социальной политике. Великанскому было 49 лет. О его смерти стало известно в середине апреля.