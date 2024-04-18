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Published Сегодня, 09:54

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В связи со смертью: белгородские депутаты лишили мандата Романа Великанского

В связи со смертью: белгородские депутаты лишили мандата Романа Великанского

18 апреля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Данный вопрос депутаты белгородской облдумы рассмотрели в ходе очередного заседания. О смерти Романа Великанского стало известно 15 апреля.

Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, произошло трагическое событие — ушёл из жизни Роман Великанский.

Роман Николаевич пользовался заслуженным уважением депутатского корпуса. Запомнился как порядочный и искренний человек.
Юрий Клепиков

В связи со смертью Великанского депутаты облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Напомним, Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике. Депутату было 49 лет. О его смерти стало известно 15 апреля.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Политика#Депутаты#Смерть#Облдума#Белгород#Роман Великанский
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