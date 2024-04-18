В связи со смертью: белгородские депутаты лишили мандата Романа Великанского

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, произошло трагическое событие — ушёл из жизни Роман Великанский.
Роман Николаевич пользовался заслуженным уважением депутатского корпуса. Запомнился как порядочный и искренний человек.
Юрий Клепиков
В связи со смертью Великанского депутаты облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
Напомним, Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике. Депутату было 49 лет. О его смерти стало известно 15 апреля.