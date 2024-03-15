Белгородца обвинили в создании незаконного игорного салона, но тот внезапно умер

По данным следствия, с мая 2022 года по июнь 2023 года 53-летний и 39-летний жители Губкина организовали в городе игорный салон. В нём мужчины незаконно проводили азартные игры. Для удобства работы они привлекли к деятельности ещё четверых жителей региона, которые работали операторами в салоне.