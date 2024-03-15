Белгородца обвинили в создании незаконного игорного салона, но тот внезапно умер

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По данным следствия, с мая 2022 года по июнь 2023 года 53-летний и 39-летний жители Губкина организовали в городе игорный салон. В нём мужчины незаконно проводили азартные игры. Для удобства работы они привлекли к деятельности ещё четверых жителей региона, которые работали операторами в салоне.
Уголовное дело возбудили в отношении пятерых мужчин, так как шестой, 39-летний обвиняемый, скончался в ходе расследования. Его вину доказали, но уголовное дело пришлось прекратить.
Остальных обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Суд назначил пятерым осуждённым наказание в виде штрафов в доход государства.
Напомним, что о деятельности незаконного салона стало известно ещё в декабре 2023 года. Правоохранители изъяли игровое оборудование.