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В Белгородской области вынесли приговор за создание незаконного игорного салона

Белгородца обвинили в создании незаконного игорного салона, но тот внезапно умер

15 марта 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области вынесли приговор за создание незаконного игорного салона

Шестеро жителей Губкина организовали незаконный салон. Их обвинили в преступлении, но в ходе расследования умер один из мужчин — ему было 39 лет. Подробности сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, с мая 2022 года по июнь 2023 года 53-летний и 39-летний жители Губкина организовали в городе игорный салон. В нём мужчины незаконно проводили азартные игры. Для удобства работы они привлекли к деятельности ещё четверых жителей региона, которые работали операторами в салоне.

Уголовное дело возбудили в отношении пятерых мужчин, так как шестой, 39-летний обвиняемый, скончался в ходе расследования. Его вину доказали, но уголовное дело пришлось прекратить.

Остальных обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Суд назначил пятерым осуждённым наказание в виде штрафов в доход государства.

Напомним, что о деятельности незаконного салона стало известно ещё в декабре 2023 года. Правоохранители изъяли игровое оборудование.

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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Азартные игры#Белгород#Игорный клуб#Александра Склярова
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