Федеральный Следком отреагировал на жалобу управляющего «Алексеевка Химмаш»

Ранее Бел.Ру публиковало как точку зрения Пархоменко, так и точку зрения Силицкого. Подробности можно узнать из цикла материалов. Кратко: конкурсный управляющий считает претензии акционера предприятия необоснованными, последний с этим тоже не согласен.