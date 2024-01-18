Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Федеральный Следком отреагировал на жалобу управляющего «Алексеевка Химмаш»

Федеральный Следком отреагировал на жалобу управляющего «Алексеевка Химмаш»

18 января 2024, 12:56
Фото: 1MI
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Белгородской области Станиславу Захарову провести проверку по факту возможной фальсификации документов. Речь идёт о разбирательствах вокруг предприятия «Алексеевка Химмаш»: ранее управляющий ГК направлял Бастрыкину письмо.

Реакция последовала после того, как Бел.Ру опубликовало часть обращения акционера ГК «Алексеевка Химмаш» Александра Пархоменко к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Напомним: бывший владелец предприятия считает, что имущество производственного назначения похитили в ходе «рейдерского захвата».

Теперь белгородский Следком проводит проверку по признакам ряда преступлений, предусмотренных:

  • ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета)
  • ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества или решения совета директоров хозяйственного общества)

Пархоменко просил в письме провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении ряда лиц, принимавших прямое или косвенное участие в процессе признания «Алексеевка Химмаш» банкротом. Фигурирует в перечне якобы заинтересованных лиц и имя конкурсного управляющего Павла Силицкого.

В полиции ранее заводить уголовное дело после обращения Пархоменко отказались.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Белгородской области Захарову С. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения и принимаемым мерам.
Telegram-канал Следственного комитета РФ

Ранее Бел.Ру публиковало как точку зрения Пархоменко, так и точку зрения Силицкого. Подробности можно узнать из цикла материалов. Кратко: конкурсный управляющий считает претензии акционера предприятия необоснованными, последний с этим тоже не согласен.

Рейдерский захват? Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину
Узнать подробнее
Читайте также:
Спор по «Алексеевке Химмаш»: бывший владелец отвечает конкурсному управляющемуЧто происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензииЧто случилось с заводом «Алексеевка Химмаш» и почему это сочли «рейдерским захватом»
#Уголовное дело#Банкротство#Рейдерский захват#Белгород#Александр бастрыкин#Конкурсный управляющий#Акционер#Станислав захаров#Алексеевка химмаш#Артем Черненко#СК России
Подпишитесь
«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО
Сегодня, 14:05
Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?
Сегодня, 14:38
«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват
Сегодня, 07:16
Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
Сегодня, 10:46
19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:38
ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении
Сегодня, 15:04