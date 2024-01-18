Федеральный Следком отреагировал на жалобу управляющего «Алексеевка Химмаш»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Реакция последовала после того, как Бел.Ру опубликовало часть обращения акционера ГК «Алексеевка Химмаш» Александра Пархоменко к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Напомним: бывший владелец предприятия считает, что имущество производственного назначения похитили в ходе «рейдерского захвата».
Теперь белгородский Следком проводит проверку по признакам ряда преступлений, предусмотренных:
Пархоменко просил в письме провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении ряда лиц, принимавших прямое или косвенное участие в процессе признания «Алексеевка Химмаш» банкротом. Фигурирует в перечне якобы заинтересованных лиц и имя конкурсного управляющего Павла Силицкого.
В полиции ранее заводить уголовное дело после обращения Пархоменко отказались.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Белгородской области Захарову С. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по доводам обращения и принимаемым мерам.
Telegram-канал Следственного комитета РФ
Ранее Бел.Ру публиковало как точку зрения Пархоменко, так и точку зрения Силицкого. Подробности можно узнать из цикла материалов. Кратко: конкурсный управляющий считает претензии акционера предприятия необоснованными, последний с этим тоже не согласен.