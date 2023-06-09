Что случилось с заводом «Алексеевка Химмаш» и почему это сочли «рейдерским захватом»

В распоряжении Бел.Ру оказалась «жалоба на волокиту при проведении проверки», адресованная генпрокурору РФ Игорю Краснову от владельца холдинга Александра Пархоменко и его адвоката. Дело в том, что 11 октября 2021 года последний подал заявление в полицию Алексеевки, в котором просил привлечь к ответственности ряд людей, совершивших, по мнению Пархоменко, «хищение имущества компаний „Алексеевка Химмаш“». Выясняем, в чём дело и что не так.