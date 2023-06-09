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Что случилось с заводом «Алексеевка Химмаш» и почему это сочли «рейдерским захватом»

9 июня 2023, 14:51
Фото: 1MI
Труба завода. Архивное фото
Не так давно в Белгородской области признали банкротами и продали с торгов «Алексеевский завод химического машиностроения» и «Алексеевский вагоностроительный завод». Случившееся прежние владельцы считают «рейдерским захватом»: выясняем, почему.

В распоряжении Бел.Ру оказалась «жалоба на волокиту при проведении проверки», адресованная генпрокурору РФ Игорю Краснову от владельца холдинга Александра Пархоменко и его адвоката. Дело в том, что 11 октября 2021 года последний подал заявление в полицию Алексеевки, в котором просил привлечь к ответственности ряд людей, совершивших, по мнению Пархоменко, «хищение имущества компаний „Алексеевка Химмаш“». Выясняем, в чём дело и что не так.

Действующие лица

В конце 2018 года УФНС по Белгородской области обратилось в арбитражный суд с заявлением к акционерному обществу «Алексеевка Химмаш» о признании его банкротом. Сумма требований на момент подачи составила 7,8 млн руб.

В середине 2019 года суд определил ввести процедуру наблюдения на предприятии. Временным управляющим был утвержден Андрей Борзых. Позже, осенью, по решению того же суда в отношении предприятия-должника было открыто конкурсное производство. Управляющим стал Павел Силицкий, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

Аналогичное случилось и с ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» (ЗАО «АВЗ»). Компанию признали банкротом: временным управляющим назначили некого А. Гаврина, конкурсным управляющим — Михаила Комарова.

ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» зарегистрировано в 2008 году в Алексеевке Белгородской области. В феврале 2020 года на предприятии ввели конкурсное производство, компания была признана банкротом.

В мае 2021 года акции вагоностроительного завода-банкрота купила жительница Тюмени Марина Павлючкова по цене в 82 раза меньше начальной. Акции действующего предприятия с активами на миллиард ушли за 5,5 млн рублей.

Акции белгородского завода-банкрота купила тюменка по цене в 82 раза меньше начальной
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Далее имели место быть сразу несколько «эпизодов». О каждом из них — по порядку.

Эпизод первый: продажа ценных бумаг

Претензии у Пархоменко возникли к объяснениям управляющих. Например, к Силицкому.

Из объяснений Силицкого, приведённых на странице девятой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, усматривается, что по вопросу оборудования, проданного в ЗАО «АВЗ» он даёт откровенно противоречивые пояснения.

Как утверждает Пархоменко, в объяснении Силицкий указывал, что оборудование, проданное в пользу АО «Алексеевский вагоностроительный завод» по договору купли-продажи оборудования от 2017 года, не числилось на бухгалтерском балансе АО «Алексеевка Химмаш» и не было им физически обнаружено.

Но затем на этой же странице Силицкий уже указывает, что оборудование было якобы поставлено на бухгалтерский учёт в 2011 году, а первоначальная стоимость переданного оборудования составила 11 млн рублей.

Возникает закономерный и очевидный вопрос: если оборудование не числилось на бухгалтерском балансе, то откуда Силицкий знает, что оно поставлено на бухгалтерский учет в 2011 году по цене 11 млн рублей?

Аналогичные вопросы Пархоменко задаёт и по поводу слов Борзых, который якобы одновременно заявлял как о невозможности восстановления платёжеспособности должника, так и о том, что стоимости имущества достаточно для исполнения денежных обязательств по кредиту.

Далее происходило следующее:

  • Первоначальная цена акций 24 мая 2021 года составила 450 млн рублей.
  • Далее цена еженедельно снижалась на 45 млн рублей и в конце достигла бы 450 тысяч рублей.
  • Пархоменко поясняет, что такая цена явно занижена и предлагает ввести цену отсечения. В противном случае при слишком сильном падении он купит акции сам. Силицкий отказывает.
  • За 20 минут до окончания торгов дочь Пархоменко Огнерубова подаёт заявку от лица ООО «Автомобильная база № 9» на покупку акций за 5 млн рублей. Пархоменко сообщает об этом Силицкому.
  • За 10 минут до завершения торгов оказались поданы ещё две заявки, в том числе и от Марины Павлючковой за цену 5,5 млн рублей и от некого Рубцова. Купила все акции в итоге первая.
  • Победителем торгов оказалась Павлючкова М.П., которая через десять минут после заявки «Автомобильной базы № 9» предложила цену немногим выше, чем «Автомобильная база № 9», а договор купли-продажи заключен со Степановой Л.Л. через два месяца после торгов. Якобы Павлючкова действовала в её интересах, хотя женщины проживают в разных концах страны.

Эпизод второй: вопросы к Павлючковой и выгодоприобретатели

Как отмечает Пархоменко и его адвокат, Павлючкова сообщила о работе консультантом в отделе планирования расходов на социальное страхование бюджетного управления отделения фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области. Принять участие в торгах от лица некой Лидии Степановой ей якобы предложил «неизвестный по телефону».

Приобретателем же акций ЗАО «АВЗ» по результатам торгов стала, по сути, Степанова. С ней Павлючкова не знакома. На вопросы о том, откуда она узнала о торгах, кто ей о них сообщил, кем она работает, откуда у неё деньги, женщина отвечать отказалась — воспользовалась правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции Российской Федерации.

Пархоменко и его адвокат считают, что таким образом женщина была лишь подставным лицом. Истинным приобретателем и выгодоприобретателем, по их мнению, стал управляющий Михаил Комаров.

Через неделю после прекращения процедуры банкротства Степанова назначила генеральным директором ЗАО «АВЗ» Комарова, а тот, в свою очередь, через полгода перерегистрировал ЗАО «АВЗ» в Кургане, где проживает сам.

Эпизод третий: Рубцов

В своём письме адвокат и Пархоменко приводят следующую информацию:

  • 30 марта 2022 года между АО «Алексеевка Химмаш» в лице конкурсного управляющего Павла Силицкого и Сергеем Рубцовым, также участвующем в торгах, по их итогам был заключен договор уступки прав требования.
  • Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 13 ноября 2022 гола, Сергей Рубцов являлся генеральным директором ЗАО «Гостиница Москва» в Кургане. Деятельность юридического лица прекращена с 15 сентября 2021 года.
  • В соответствии с ещё одной выпиской ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Гостиница Москва» является Михаил Комаров. Деятельность юрлица прекращена с 13 декабря 2018 года.
  • Таким образом, по мнению Пархоменко, денежные требования к АО «Алексеевка Химмаш» в 67 млн рублей были выведены на подставное лицо — Рубцова — за 620 тыс. рублей.

Эпизод четвёртый: сокрытие части имущества должника

По словам Пархоменко, из материалов проверки и пояснений усматривается, что Комарову было известно об имуществе ЗАО «АВЗ», приобретённом у ОАО «Алексеевка Химмаш», и что он должен учесть его как имущество ЗАО «АВЗ». Однако этого якобы не сделал, не произведя оценку рыночной стоимости.

Как считает Пархоменко и его адвокат, таким образом Комаров мог присвоить себе имущество на 250 млн рублей, став позже гендиректором ЗАО «АВЗ».

«Фактов уголовного деяния установлено не было»

Как утверждается в жалобе, следователь по делу сообщил следующее:

Фактов уголовно-наказуемого деяния установлено не было, а отношения, сложившиеся между фигурантами, носят гражданско-правовой характер и подлежат рассмотрению в суде в рамках гражданского судопроизводства.

В то же время дела о банкротстве рассматриваются в порядке арбитражного судопроизводства.

На основании изложенного прошу провести прокурорскую проверку силами сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации на предмет волокиты при проведении проверки и принятия обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УМВД Бел.Ру сообщили, что по обращениям о неправомерных действиях конкурсных управляющих следственным управлением УМВД проводится процессуальная проверка.

В прокуратуре Бел.Ру ответили следующее:

В настоящее время по данному факту СЧ СУ УМВД России по Белгородской области проводится дополнительная проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ, о результатах которой заинтересованные лица будут уведомлены следователем.

В пресс-службе УФСБ по региону Бел.Ру сообщили, что такого дела у ведомства нет.

Редакция продолжит следить за ходом дела и готова предоставить слово всем участникам событий.

В Белгородской области не могут продать имущество «Алексеевки химмаш»
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