Что происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензии

Что касается якобы принадлежавшего вагоностроительному заводу оборудования на сотни миллионов рублей, то, исходя из материалов арбитражного дела, это очередная ложь Пархоменко. Его реальная стоимость в размере 11,2 млн. руб. установлена лично им самим как председателем совета директоров, когда он согласовал сделку по продаже данного оборудования с Алексеевки Химмаш на ЗАО «АВЗ» (документ прилагается). Кроме того, исходя из опубликованного конкурсным управляющим вагоностроительного завода отчета об оценке, все оборудование находилось в разукомплектованном состоянии, представляя собой металлолом.