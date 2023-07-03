Что происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензии

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В первой публикации по делу о банкротстве АО «Алексеевка Химмаш» мы рассказали о видении ситуации его бывшим основным владельцем. Позже редакция Бел.Ру обратилась с официальным запросом к конкурсному управляющему Павлу Силицкому с просьбой представить своё видение происходящих процессов и ответить на претензии.
Полученный ответ мы публикуем полностью. Информация, размещенная в ответе Павла Борисовича Силицкого является его личным мнением, изложенным в ответе на редакционный запрос, и размещено в целях объективного и всестороннего освещения ситуации, сложившейся в отношении АО «Алексеевка Химмаш». Редакция не гарантирует достоверность информации, не подтверждённой вступившими в законную силу судебными актами.
Процедура банкротства в отношении «АО „Алексеевка Химмаш“ инициирована в ноябре 2018 г. Управлением ФНС России по Белгородской области связи с наличием задолженности по налогам более 6 млн. руб. Впоследствии сумма налоговых требований многократно возросла. Поэтому версия Пархоменко о „рейдерском захвате“, инициированным налоговым органом, выглядит скорее неумелой попыткой отвлечь внимание от истинных причин банкротства, к которому привели его собственные преднамеренные действия. Ведь именно сейчас пришло время отвечать лично по многомиллионным долгам предприятия.
Всего в ходе процедуры банкротства «АО „Алексеевка Химмаш“ общий размер задолженности предприятия перед кредиторами, установленный судебными актами, превысил 300 млн. рублей, включая налоги — более 61 млн. рублей, зарплату ‑ более 12 млн. рублей перед 86 работниками, невозвращенные банкам кредиты (ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Руснарбанк) — около 90 млн. рублей.
О том, куда испарились сотни миллионов денежных средств, взятых у кредиторов, а также причитающихся работникам и государству, Пархоменко как владелец завода тактично умалчивает.
После открытия конкурсного производства было выявлено, что в собственности АО «Алексеевка Химмаш» находилось в основном движимое имущество (станки, инструмент, транспорт) и малоценное недвижимое имущество.
Наиболее ликвидные объекты недвижимости, включая главный производственный цех, по указанию Пархоменко как основного акционера в преддверии процедуры банкротства были выведены на подконтрольные ему компании.
Также под видом возврата ранее предоставленных займов Пархоменко при наличии долгов перед бюджетом, работниками и иными кредиторами перечислил на свои личные счета 42,9 млн.рублей (данная сумма сопоставима с общим размером прав требований, установленных на первой стадии процедуры банкротства; при сохранении денежных средств на предприятии оно с большой долей вероятности избежало бы банкротства).
Заведомо осознавая возможность направить средства на расчеты с работниками, кредиторами, Пархоменко тем не менее вывел деньги с предприятия.
Сделки по выводу имущества и денег из конкурсной массы по заявлению конкурсного управляющего признаны арбитражным судом незаконными, решения вступили в законную силу.
При этом вывод Пархоменко недвижимого имущества с предприятия существенно осложнил и затянул процедуру банкротства и расчеты с кредиторами.
Так, непосредственно судебные разбирательства по оспариванию сделок длились более года, после чего конкурсным управляющим проводились мероприятия по возврату активов. И только после этого имущество было реализовано с публичных торгов.
Все это время практически отсутствовали источники для погашения задолженности перед кредиторами, включая долги по заработной плате.
В результате долги перед работниками по заработной плате были полностью погашены конкурсным управляющим только в декабре 2021 года, то есть просрочка выплаты составила около трех лет.
Противоправными действиями Пархоменко лишил предприятие основных и оборотных средств, парализовал производственную деятельность и фактически довел до банкротства.
Общая сумма ущерба, причиненного Пархоменко предприятию, бюджету, работникам и иным кредиторам, составила не менее 109 млн. рублей (не менее 66 млн.рублей от вывода недвижимости, не менее 42 млн.рублей от вывода денежных средств).
Чтобы не быть голословным, подчеркну, что незаконность действий Пархоменко подтверждена судебным актом о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам АО «Алексеевка Химмаш». Тем самым фактически признана вина акционера в банкротстве завода.
Кроме того, экспертом установлены факты намеренного искажения бухгалтерской отчетности предприятия в целях сокрытия неблагополучного финансового состояния, а также сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.
Пока работники и кредиторы сидели без денег, Пархоменко на протяжении процедуры банкротства продолжал извлекать выгоду от завода.
Так, с ноября 2019 г. по октябрь 2021 г. аффилированная с Пархоменко компания «ЗЕОН» (единственным участником которой является дочь Пархоменко Ангелина Огнерубова) являлась арендатором имущественного комплекса завода.
Основной персонал, который ранее работал в АО «Алексеевка Химмаш», был переведен на ООО «ЗЕОН». Через ООО «ЗЕОН» Пархоменко в течение 2 лет продолжал вести на территории АО «Алексеевка Химмаш» производственную деятельность, осуществлять производство той же самой продукции и извлекать прибыль.
При этом все долговые обязательства остались на АО «Алексеевка Химмаш» и погашались усилиями конкурсного управляющего.
Договор аренды с ООО «ЗЕОН» был расторгнут только в октябре 2021 г. по причине накопления долга по арендной плате более 2 млн. руб.
По имеющейся информации ООО «ЗЕОН» в настоящий момент имеет задолженность перед работниками по заработной плате, налогам, вновь инициирована процедура банкротства очередной фирмы Пархоменко.
Все имущество АО «Алексеевка Химмаш» реализовано на открытых публичных торгах. Начальная цена была определена по результатам независимой оценки.
Торги проходили все предусмотренные законом стадии: сначала два аукциона на повышение, затем при отсутствии покупателя — торги на понижение в форме публичного предложения, при которых цена поэтапно снижается на определенную величину за определенный период времени (например, на 10% каждые 5 дней) до тех пор, пока не будет выявлен покупатель.
Фактическая цена продажи имущества АО «Алексеевка Химмаш» на торгах отражает его реальную рыночную стоимость: если бы имущество стоило дороже, оно было бы приобретено на более ранних этапах торгов.
Главное, благодаря согласованной конкурсным управляющим, кредиторами и органами власти стратегии удалось сохранить действующее производство.
Так, сначала были реализованы активы, не задействованные в производстве. И только после этого, по причине недостаточности выручки от их продажи, была осуществлена реализация производственных активов как действующего предприятия по принципу единого лота, который включал в себя все задействованные в производстве здания, оборудование, транспорт.
Подобное формирование лота позволило не допустить для АО «Алексеевка Химмаш» участи, постигающей абсолютное большинство банкротящихся промышленных предприятий — растаскивания и распиливания на металлолом.
Завод приобретен инвестором (ООО «Континенталь», г. Москва) который возобновил работу предприятия, обеспечил трудоустройство жителей г. Алексеевка, осуществляет модернизацию и расширение производства.
В связи с наличием у АО «Алексеевка Химмаш» задолженности перед работниками ход процедуры банкротства находился на контроле в Алексеевской межрайонной прокуратуре, в адрес которой конкурсным управляющим направлялись еженедельные отчеты. Каких-либо нарушений в проведении процедуры банкротства со стороны Силицкого прокуратурой выявлено не было.
Со стороны Пархоменко в арбитражный суд были поданы многочисленные жалобы на действия Силицкого. В удовлетворении всех жалоб (а их было 6) отказано, нарушений в работе управляющего не выявлено. То есть, правомерность действий конкурсного управляющего подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу.
Если все же отвечать на конкретные выпады Пархоменко в адрес конкурсного управляющего Силицкого относительно продажи ценных бумаг Алексеевского вагоностроительного завода, изложенные в статье, то отмечаю следующее.
Принадлежавшие Алексеевке Химмаш акции Алексеевского вагоностроительного завода (ЗАО «АВЗ») являлись непрофильным активом. В рамках стратегии по сохранению производства кредиторами была утверждена первоочередная продажа акций наряду с другими подобными активами (не используемыми в производстве зданиями и земельными участками).
При том, что само ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» также находилось в самостоятельной процедуре банкротства по заявлению опять же налогового органа.
Обозначение со стороны Пархоменко вагоностроительного завода как «действующего предприятия с активами на миллиард» заведомо ложно.
Так, ЗАО «АВЗ» выделилось из АО «Алексеевка Химмаш» в 2012 году, последнее внесло в его уставный капитал здание недостроенного цеха и продало оборудование.
Цех за все это время так и не был достроен, представляя собой объект незавершенного строительства, эксплуатация которого запрещена. Фактически голый цех без подключения к коммуникациям. В таком состоянии он и был продан с торгов.
Что касается якобы принадлежавшего вагоностроительному заводу оборудования на сотни миллионов рублей, то, исходя из материалов арбитражного дела, это очередная ложь Пархоменко. Его реальная стоимость в размере 11,2 млн. руб. установлена лично им самим как председателем совета директоров, когда он согласовал сделку по продаже данного оборудования с Алексеевки Химмаш на ЗАО «АВЗ» (документ прилагается). Кроме того, исходя из опубликованного конкурсным управляющим вагоностроительного завода отчета об оценке, все оборудование находилось в разукомплектованном состоянии, представляя собой металлолом.
Более того, в деле о банкротстве другого предприятия холдинга «Торгового дома „АЗХМ“ Пархоменко предоставил договор, по которому вагоностроительный завод все свое оборудование перепродал за те же 11 млн. рублей в пользу контролируемого им торгового дома. О каком захвате оборудования тогда говорит Пархоменко?!
Возвращаясь к продаже акций вагоностроительного завода. Порядок их продажи был утвержден комитетом кредиторов. Конкурсный управляющий не имеет возможности своим решением менять этот порядок. Соответственно, вопреки утверждению Пархоменко, у управляющего нет полномочий отказать ему в установлении другой цены.
Начальная продажная цена акций по просьбе самого Пархоменко была установлена в размере 500 миллионов рублей.
Торги проходили поэтапно на протяжении полугода, в течение которых цена постепенно снижалась, однако желающих купить не нашлось.
В результате ценные бумаги также были проданы в ходе предпоследнего этапа снижения цены. Предложений о покупке ценных бумаг по более высокой цене не поступало.
В ходе торгов Пархоменко обращался к комитету кредиторов, предлагая изменить цену отсечения на торгах. Кредиторами у него было запрошено обоснование или гарантии приобретения по более высокой цене, однако какие-либо материалы предоставлены не были, в связи с чем торги состоялись по ранее утвержденному порядку.
Сам Пархоменко участвовал в торгах через подконтрольное общество «Автомобильная база № 9» и предложил за акции цену 5,2 млн. руб. Меньше, чем предложил победитель торгов.
На более ранних стадиях торгов он участия не принимал, что говорит об отсутствии намерения купить акции по более высокой цене и о реальной оценке акций ЗАО «АВЗ» со стороны Пархоменко. Как указано ранее, Пархоменко в преддверии процедуры банкротства вывел на свои личные счета денежные средства, принадлежавшие АО «Алексеевка Химмаш», в сумме более 42 миллиона рублей. То есть, имел реальную возможность приобрести акции завода по более высокой стоимости.
Какое-либо влияние со стороны конкурсного управляющего на результат электронных торгов исключено. Цена снижается последовательно до тех пор, пока не появится покупатель. При этом ни арбитражный управляющий, ни другие участники торгов не видят цену, предложенную другими участниками торгов до момента завершения торгов.
Утверждение же Пархоменко, что он сообщал управляющему о подаче заявки на приобретение акций и даже называл цену, ложно и заведомо абсурдно. Любое лицо, представляющее себе, как проходят торги, — а г-н Пархоменко принимал участие в торгах неоднократно — прекрасно понимает, что никто и никогда не раскрывает параметры своей заявки до окончания приема заявок.
Проведенные торги акциями ЗАО «АВЗ» дважды оспаривались в арбитражном суде. И сами торги, и действия конкурсного управляющего по их проведению были признаны законными.
В ходе электронных торгов управляющий не может выбирать, кому продать имущество. Если поданные заявки и приложенные к ним документы соответствуют закону, то управляющий обязан допустить их до участия в торгах и заключить договор с лицом, предложившим наибольшую цену. Социальный статус победителя торгов и иные факторы в данном случае не имеют значения и не подлежат выяснению.
Дальнейшее поведение участников торгов, покупателей имущества находится вне сферы контроля арбитражного управляющего. Остальные доводы Пархоменко конкурсный управляющий прокомментировать не может, т. к. они к нему никакого отношения не имеют.
Сама процедура банкротства АО «Алексеевка Химмаш» находится на завершающей стадии, имеются предпосылки для удовлетворения не менее 90% требований кредиторов (при среднем по стране размеру удовлетворения требований кредиторов в 2020 году 4,4%, в 2021 году — 3,5%). Полностью погашена задолженность перед работниками по заработной плате.
В настоящий момент препятствием для завершения процедуры банкротства и расчетов с кредиторами, включая погашение остатка текущей задолженности по налогам в размере 12 млн. рублей, является подача Пархоменко необоснованных жалоб на конкурсного управляющего, а также продолжающаяся более чем 1,5 года проверка полиции по заявлению Пархоменко о якобы имевшем место рейдерском захвате.
Фактически, обращаясь с заявлением в полицию, Пархоменко пытается преодолеть и пересмотреть выводы судов, которыми, с одной стороны, признаны незаконными его собственные действия по выводу активов и причинению ущерба кредиторам, а, с другой — дана оценка законности работы конкурсного управляющего.
Указанными действиями Пархоменко пытается парализовать законную и эффективную процедуру банкротства и завершение расчетов с кредиторами, нивелировать неудавшуюся попытку выкупить на торгах (вероятно, на ранее выведенные с предприятия деньги) активы АО «Алексеевка Химмаш»; пересмотреть итоги торгов, в результате которых предприятие-банкрот обрело нового эффективного собственника, занимающегося восстановлением производства.
К сожалению, попытки подобного давления, в том числе через СМИ, на судебные и правоохранительные органы, не говоря об арбитражных управляющих, стали не редкостью. С этим уже все привыкли работать. А в целом вспоминается мудрая русская пословица: «Держи вора» громче всех кричит сам вор…