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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину

Рейдерский захват? Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину

17 января 2024, 13:03
Фото: 1MI

Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину

Бывший владелец предприятия «Алексеевка Химмаш» Александр Пархоменко направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Экс-управляющий завода считает, что его дело было разрушено в ходе «рейдерского захвата».

Акционер ГК «Алексеевка Химмаш» Александр Пархоменко направил своё обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину в конце декабря прошлого года. На документе стоит печать «получено на личном приёме».

В обращении Пархоменко утверждает, что обратился в СК за защитой своих прав и законных интересов. Предприниматель считает, что имело место «криминальное рейдерство».

В результате него у меня было разрушено моё дело и похищено имущество производственного назначения.
обращение Пархоменко

Также акционер предприятия указывает на то, что в полиции возбуждать уголовное дело отказались. По мнению Пархоменко, следователь намеренно искажает обстоятельства дела и скрывает часть информации.

Несмотря на то, что явно усматривается неправомерный захват, проще говоря — хищение имущества хозяйствующих субъектов и причинение мне ущерба как бенефициарному собственнику, уже в течении двух лет я постоянно получаю откровенные отписки со стороны правоохранительных органов и органов прокуратуры, арбитражный суд все решения принимает в пользу арбитражных управляющих.
обращение Пархоменко

Пархоменко просит председателя СК РФ провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении ряда лиц, принимавших прямое или косвенное участие в процессе признания «Алексеевка Химмаш» банкротом. Фигурирует в перечне якобы заинтересованных лиц и имя Павла Силицкого, конкурсного управляющего. Последний, как считает Пархоменко, превысил полномочия.

Ранее Бел.Ру публиковало как точку зрения Пархоменко, так и Силицкого. Конкурсный управляющий считает претензии акционера предприятия необоснованными: «вспоминается мудрая русская пословица: „Держи вора“ громче всех кричит сам вор…». С этими словами Пархоменко ожидаемо не согласен.

Алексеевка-ХиммашАлексеевка-Химмаш
Алексеевка-ХиммашАлексеевка-Химмаш
Алексеевка-ХиммашАлексеевка-Химмаш
Алексеевка-ХиммашАлексеевка-Химмаш
Алексеевка-ХиммашАлексеевка-Химмаш
Алексеевка-Химмаш
Фото: Александр Пархоменко
Что случилось с заводом «Алексеевка Химмаш» и почему это сочли «рейдерским захватом»
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#Общество#Белгород#Артем Черненко
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