Рейдерский захват? Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину

Пархоменко просит председателя СК РФ провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении ряда лиц, принимавших прямое или косвенное участие в процессе признания «Алексеевка Химмаш» банкротом. Фигурирует в перечне якобы заинтересованных лиц и имя Павла Силицкого, конкурсного управляющего. Последний, как считает Пархоменко, превысил полномочия.