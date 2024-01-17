Рейдерский захват? Управляющий «Алексеевка Химмаш» обратился за помощью к Бастрыкину

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Акционер ГК «Алексеевка Химмаш» Александр Пархоменко направил своё обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину в конце декабря прошлого года. На документе стоит печать «получено на личном приёме».
В обращении Пархоменко утверждает, что обратился в СК за защитой своих прав и законных интересов. Предприниматель считает, что имело место «криминальное рейдерство».
В результате него у меня было разрушено моё дело и похищено имущество производственного назначения.
обращение Пархоменко
Также акционер предприятия указывает на то, что в полиции возбуждать уголовное дело отказались. По мнению Пархоменко, следователь намеренно искажает обстоятельства дела и скрывает часть информации.
Несмотря на то, что явно усматривается неправомерный захват, проще говоря — хищение имущества хозяйствующих субъектов и причинение мне ущерба как бенефициарному собственнику, уже в течении двух лет я постоянно получаю откровенные отписки со стороны правоохранительных органов и органов прокуратуры, арбитражный суд все решения принимает в пользу арбитражных управляющих.
обращение Пархоменко
Пархоменко просит председателя СК РФ провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении ряда лиц, принимавших прямое или косвенное участие в процессе признания «Алексеевка Химмаш» банкротом. Фигурирует в перечне якобы заинтересованных лиц и имя Павла Силицкого, конкурсного управляющего. Последний, как считает Пархоменко, превысил полномочия.
Ранее Бел.Ру публиковало как точку зрения Пархоменко, так и Силицкого. Конкурсный управляющий считает претензии акционера предприятия необоснованными: «вспоминается мудрая русская пословица: „Держи вора“ громче всех кричит сам вор…». С этими словами Пархоменко ожидаемо не согласен.