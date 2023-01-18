Конкурсное производство на заводе «Алексеевка Химмаш» продлили на полгода

В декабре на торгах имущество завода продали. Речь о здании столовой, находящейся в залоге у «Райффайзенбанка», земельном участке и овощехранилище. Изначально за них просили 3,2 млн, но цена снизилась до 1,8 млн рублей. Производственный комплекс предприятия продали за 195 млн рублей московскому ООО «Континенталь».