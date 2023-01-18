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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Конкурсное производство на заводе «Алексеевка Химмаш» продлили на полгода

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области решил продлить конкурсное производство в связи с тем, что должник не рассчитался с кредиторами, сообщает «Интерфакс».

Белгородский арбитражный суд продлил конкурсное производство на Алексеевском заводе химического машиностроения на полгода. АО «Алексеевский завод химического машиностроения» входит в группу «Алексеевка химмаш».

Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего состоится 17 июля. Известно, что конкурсное производство продлили в связи с тем, что имущество должника не реализовано, с кредиторами не рассчитались.

В декабре на торгах имущество завода продали. Речь о здании столовой, находящейся в залоге у «Райффайзенбанка», земельном участке и овощехранилище. Изначально за них просили 3,2 млн, но цена снизилась до 1,8 млн рублей. Производственный комплекс предприятия продали за 195 млн рублей московскому ООО «Континенталь».

Конкурсное производство на заводе ввели в ноябре 2019 года. У предприятия была задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней в размере 6,2 млн рублей. В общем с завода химического машиностроения требовали 64,3 млн рублей.

АО «Алексеевский завод химического машиностроения» зарегистрировано в Алексеевке в 1994 году. Компания занимается производством прочих металлических цистерн, резервуаров и ёмкостей. Принадлежит предприятие физическим лицам. Бенефициаром выступает Александр Пархоменко, которому принадлежит 63,4% акций.

В белгородской «дочке» украинской компании продлили конкурсное производство
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#Конкурсное производство#Белгородская область#Алексеевка#Банкротство#Торги#Наталья Корявых#Экономика#АО «Алексеевский завод химического машиностроения»
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