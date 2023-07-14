Спор по «Алексеевке Химмаш»: бывший владелец отвечает конкурсному управляющему

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В первом тексте о проблемах на «Алексеевке Химмаше» мы рассказали о том, какие претензии имеет бывший владелец холдинга Александр Пархоменко к процедуре банкротства и почему считает её рейдерским захватом. Так же мы обратились в органы с просьбой рассказать, проводятся ли какие-либо проверки.
После Бел.Ру опубликовало ответ конкурсного управляющего Павла Силицкого, который ответил на претензии Пархоменко и, в свою очередь, указал на допущенные, на его взгляд, нарушения со стороны бывшего владельца.
Позже мы обратились уже к Александру Пархоменко с просьбой прокомментировать вторую публикацию по теме.
Полученный ответ мы публикуем полностью. Информация, размещенная в ответе Александра Александровича Пархоменко является его личным мнением, изложенным в ответе на редакционный запрос, и размещено в целях объективного и всестороннего освещения ситуации, сложившейся в отношении АО «Алексеевка Химмаш». Редакция не гарантирует достоверность информации, не подтверждённой вступившими в законную силу судебными актами.
В своем ответе на публикацию конкурсный управляющий АО «Алексеевский завод химического машиностроения» Силицкий П.Б. фактически обвиняет владельца холдинга «Алексеевка Химмаш» Пархоменко А.А. в том, что он преднамеренно довёл предприятие до банкротства. В частности, он указывает, что Пархоменко А.А. вывел на свой личный счет «под видом возврата ранее предоставленных займов» 42,9 млн. рублей, а также недвижимости на сумму не менее 60 млн. рублей в подконтрольные компании.
Он же утверждает, что неким экспертом сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Очень бы хотелось увидеть заключение этого эксперта. Пархоменко А.А. с таким заключением никто не знакомил.
Если денежные средства перечислены на личный счет Пархоменко А.А. под видом возврата займов, следует понимать, что в действительности он их не давал, а денежные средства просто присвоил, используя свое положение бенефициарного собственника. Это очень серьезное обвинение.
Между тем, в определении Арбитражного суда Белгородской области, которым он признал недействительными платежи, совершенные АО «Алексеевка Химмаш» в пользу Пархоменко А. А. на сумму 42 980 000 ₽, указано, что «В период 2015–2018 года между АО „Алексеевка Химмаш“ и Пархоменко Александром Александровичем заключены договоры беспроцентных займов, согласно которых заёмщику АО „Алексеевка Химмаш“ предоставлялись денежные средства, о чём в материалы дела Пархоменко Александром Александровичем представлены соответствующие документы.
Впоследствии, в период с 18.12.2015 года по 30.05.2020 года АО «Алексеевка Химмаш» в пользу Пархоменко Александра Александровича произведены платежи по возврату займов на общую сумму 61 080 000 руб.»
Значит займы все-таки были в действительности, и никакого выведения денежных средств Пархоменко А.А. не совершал, а обвинение со стороны Силицкого П.Б. является надуманным.
Из указанной суммы арбитражный суд признал недействительными, то есть незаконными, платежи только на сумму 42 980 000 рублей и не потому, что Пархоменко А.А. не вносил эти деньги в свое предприятие, а потому, что он является заинтересованным лицом и платежи после 30.12.2016 года, то есть когда в АО «Алексеевский завод химического машиностроения» появились признаки неплатежеспособности, совершены в пользу аффилированного лица. Доказательств того, что Пархоменко А.А. действовал недобросовестно, имея своей целью нарушение прав и законных интересов кредиторов должника путем уменьшения активов последнего, судом не установлено. Во взыскании с Пархоменко А.А. в пользу АО «Алексеевский завод химического машиностроения» суммы в размере 42 980 000 суд отказал.
Таким образом, Пархоменко А.А. привлечен к субсидиарной ответственности по долгам АО «Алексеевка Химмаш» не потому, что вывел деньги, а по той простой причине, что является собственником должника, то есть по формальным основаниям. Такова судебная практика.
Что касается «вывода» недвижимости и других активов в подконтрольные компании, то все эти компании входили в холдинг «Алексеевка Химмаш», головным предприятием которого являлось АО «Алексеевский завод химического машиностроения». И все эти компании были поручителями по долгам своего материнского предприятия, как и сам Пархоменко А.А., что и было подтверждено процедурами банкротства. В частности, значительная часть долга была погашена за счет активов ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод».
А вот в период процедуры банкротства активы АО «Алексеевский завод химического машиностроения» действительно выводились, и как считает Пархоменко А.А. — на подставных лиц.
Как утверждает Силицкий П.Б., изначально он выставлял на продажу непрофильные активы.
05.10.2020 г. он выставил на торги 100% акции ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод», принадлежавших АО «Алексеевский завод химического машиностроения».
Акции действующего предприятия, в состав активов которого на момент начала продажи входил цех площадью 34 900 кв. м, земельный участок 60 301 кв. м., и 55 единиц оборудования для производства профильной продукции, это непрофильные активы? Это что — шутка такая? Или попытка скрыть истинные мотивы своего поведения?
В покупке акций участвовали две гражданки, одна из которых проживала в Екатеринбурге, а вторая, с которой и была заключена сделка по продаже акций, в Пскове. Откуда они вообще появились?
Последняя сразу же после завершения процедуры банкротства ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» назначила его директором Комарова М.С., который и был конкурсным управляющим этого предприятия. При этом на момент завершения процедуры банкротства ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» в его активах оставалось 55 единиц дорогостоящего оборудования на сумму, как считает Пархоменко А.А., ориентировочно 250 млн. рублей, денежных средств около 40 млн. рублей и право требования к тому же АО «Алексеевский завод химического машиностроения» на сумму свыше 30 млн. рублей.
Силицкий П.Б. ставит в укор Пархоменко А.А. и себе в заслугу, что он оспорил три сделки АО «Алексеевский завод химического машиностроения». Его действия основаны на законе. Но при этом он умалчивает, что не оспорил четвертую, по которой оборудование в количестве 55 единиц было передано из АО «Алексеевский завод химического машиностроения» в ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод».
Силицкий П.Б., конечно же, сошлётся на определение суда, которым его действия по неоспариванию четвёртой сделки не были признаны незаконными.
Мы не вправе давать оценки и подвергать критике решения судов, но права сомневаться в их объективности и беспристрастности у нас никто не отнимал. Так вот, когда сделки оспаривал Силицкий П.Б., его ходатайства о назначении оценочных экспертиз были удовлетворены. А когда Пархоменко А.А. обжаловал действия Силицкого П.Б. по неоспариванию четвёртой сделки, ему в ходатайстве о назначении оценочной экспертизы было отказано. А она имеет принципиальное значение.
К тому же арбитражные суды не вдаются в оценку мотивов сторон, участвующих в совершении сделок, и действий хозяйствующих субъектов. Это задачи из других отраслей права.
В результате продажи акций за 5,5 млн. рублей конкурсный управляющий ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод» Комаров М.С. стал обладателем имущества и имущественных требований холдинга на сумму свыше 300 млн. рублей, а как сам говорит Силикий П.Б. — материнскому предприятию холдинга долги платить в полном объеме нечем.
18 февраля 2022 года конкурсный управляющий Силицкий П.Б. выставил на торги в виде Лота № 32 Право требования АО «Алексеевский завод химического машиностроения» к ООО «Кратер» 75 000,00 рублей; к ООО фирма «Веснянка» в размере 469 691,00 рублей; к Пархоменко Александру Александровичу в размере 42 980 000,00; к ООО «ТД АЗХМ» в размере 18 125 000,00 рублей; к ООО «Технологии Белогорья» в размере 5 891 749,00 рублей, всего на .
Победителем торгов стал некто гражданин Рубцов С. В.
30.03.2022 между АО «Алексеевка Химмаш» (Цедент) в лице конкурсного управляющего Силицкого П. Б. и гражданином Рубцовым С. В. (Цессионарий) по итогам торгов был заключён договор уступки прав требования (цессии).
Цена уступки — 620 000,00 рублей 00 копеек.
То есть, за 620 000 рублей Рубцов С. В. приобрёл право требования на сумму более 67 млн. рублей.
Но самое интересное даже не в том, что за копейки купили миллионы, а то, что Рубцов С. В. является деловым партнером Комарова М.С., того самого, кто стал директором ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод». При этом Рубцов С. В. также пытался принимать участие в торгах по покупке акций ЗАО «Алексеевский вагоностроительный завод».
Так кто-же вор, о котором говорит господин Силицкий П.Б., и кто кричит громче?
Теперь к вопросу о долгах.
Сам Силицкий П.Б. указывает, что на момент начала процедуры банкротства АО «Алексеевский завод химического машиностроения» его долг перед налоговыми органами составлял около 6 млн. рублей, а за период конкурсного производства вырос до 61 млн. рублей.
Из «Анализа финансового состояния акционерного общества „Алексеевский завод химического машиностроения“», подготовленного временным управляющим Борзых А.А., размер кредиторской задолженности вместе с налоговой недоимкой составлял около 68 млн. рублей. А в ходе конкурсного производства задолженность перед кредиторами выросла до 300 млн. рублей.
Но если долги выросли в ходе конкурсного производства, то кто виноват? Пархоменко А.А.? Или так было нужно? А если нужно, то кому? Вряд ли Пархоменко А.А. был в этом заинтересован.
Можно ли было поступить по-другому? Да можно.
В «Анализе финансового состояния акционерного общества „Алексеевский завод химического машиностроения“» временный управляющий Борзых А.А. предложил ввести процедуру внешнего управления.
Правда, на суде вопреки своим выводам он почему-то предложил ввести конкурсное производство. Это его мнение, и если да, то на чём оно основано? Или его ему всё же кто-то подсказал?
На первом собрании кредиторов, основным из которых было АО «ЮниКредитБанк», было принято решение о введении конкурсного производства. Почему банк и налоговая при наличии экономических возможностей восстановления такого крупного заёмщика и налогоплательщика проголосовали за конкурсное производство? Да, они имеют на это право. Но экономическое положение должника говорило о другом. Кому было нужно ввести конкурсное производство и каковы при этом были истинные цели?
В ходе конкурсного производства предприятий холдинга Пархоменко А.А. постоянно предлагал продать часть оборудования и таким образом погасить долги. Это подтверждается не только его словами, но и его перепиской с Силицким П.Б. и официальными документами совещаний в правительстве Белгородской области. Но предложения были отвергнуты.
Как известно Пархоменко А.А., конкурсные управляющие в период проведения банкротств предприятий холдинга постоянно общались с руководителями и чиновниками высокого ранга Белгородской области. Не могли ли они сыграть роль при принятии ключевых решений в банкротстве холдинга «Алексеевка Химмаш»?
Оставим все поставленные вопросы на разбирательство компетентных правоохранительных структур. Правда, жаль, что разбираются они как-то долго.
Что касается деятельности ООО «ЗЕОН» по аренде предприятия, это была попытка как-то сохранить предприятие в действующем состоянии, поскольку производственная деятельность АО «Алексеевский завод химического машиностроения» усилиями судебных приставов по относительно небольшим по сравнению с активами завода долгам была полностью остановлена.
В 2012–2014 годах выручка только материнского предприятия холдинга составляла более полумиллиарда рублей. Затем пошли проблемы с финансированием. Затем появились банки, которые финансировали под залог основных средств. Затем пошли аресты основного производственного оборудования и запрет производства продукции с арестом кабинета Пархоменко А.А., затем процедура банкротства с необоснованным введением конкурсного производства и вывод активов из холдинга под видом погашения долгов. Все это как-то очень смахивает на рейдерство.