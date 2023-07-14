Спор по «Алексеевке Химмаш»: бывший владелец отвечает конкурсному управляющему

Из указанной суммы арбитражный суд признал недействительными, то есть незаконными, платежи только на сумму 42 980 000 рублей и не потому, что Пархоменко А.А. не вносил эти деньги в свое предприятие, а потому, что он является заинтересованным лицом и платежи после 30.12.2016 года, то есть когда в АО «Алексеевский завод химического машиностроения» появились признаки неплатежеспособности, совершены в пользу аффилированного лица. Доказательств того, что Пархоменко А.А. действовал недобросовестно, имея своей целью нарушение прав и законных интересов кредиторов должника путем уменьшения активов последнего, судом не установлено. Во взыскании с Пархоменко А.А. в пользу АО «Алексеевский завод химического машиностроения» суммы в размере 42 980 000 суд отказал.