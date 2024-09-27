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Конкурсный управляющий

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2024
Результаты проверки белгородской полиции по «Алексеевке Химмашу» признали незаконными
27 сентября, 13:33
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
19 июля, 09:02
Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области
16 марта, 16:54
Федеральный Следком отреагировал на жалобу управляющего «Алексеевка Химмаш»
18 января, 12:56
2023
Продажу инфраструктуры троллейбусного парка в Белгороде приостановили до начала осени
17 июля 2023, 13:39
Спор по «Алексеевке Химмаш»: бывший владелец отвечает конкурсному управляющему
Бел.Ру публикует ответ Александра Пархоменко на публикацию от имени конкурсного управляющего обанкроченного предприятия Павла Силицкого.
14 июля 2023, 07:15
Что происходит с АО «Алексеевка Химмаш»? Конкурсный управляющий отвечает на претензии
3 июля 2023, 14:25
2022
С экс-руководителя белгородского «Белого сада» собираются взыскать 46 млн рублей
Конкурсный управляющий подал соответствующее заявление в арбитражный суд региона, сообщает «Коммерсант».
25 октября 2022, 11:02
В обанкротившемся Валуйском ЛВЗ сменили конкурсного управляющего
Конкурсным управляющим стал Игорь Корнеев, который занимался аналогичной деятельностью в белгородском «Геопарке», следует из данных СПАРК.
28 сентября 2022, 04:13

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