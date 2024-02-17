Последний ветеран Второй мировой войны умер в районе Белгородской области

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
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Updated Сегодня, 18:24
17 февраля на 106-м году жизни умер житель села Ютановка Трофим Горбатенко. Он родился в крестьянской семье 23 июля 1918 года. Работал шахтёром в Донбассе. В 1938 году пошёл служить в армию на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года авиамехаником. Дослужился до старшего сержанта.
Получил медали «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», Орденом «Отечественной войны I и II степени», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945».
В Волоконовском районе больше не осталось живых участников Второй мировой войны.
Напомним, в декабря вековой юбилей отметили четверо жителей Белгородской области.
В январе свой 102-й день рождения отметила знаменитая «железная бабушка» Мария Колтакова. В феврале ещё одному ветерану войны исполнилось 106 лет.