Последний ветеран Второй мировой войны умер в районе Белгородской области

17 февраля на 106-м году жизни умер житель села Ютановка Трофим Горбатенко. Он родился в крестьянской семье 23 июля 1918 года. Работал шахтёром в Донбассе. В 1938 году пошёл служить в армию на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года авиамехаником. Дослужился до старшего сержанта.