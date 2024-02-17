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умер последний ветеран войны в Волоконовском районе

Последний ветеран Второй мировой войны умер в районе Белгородской области

17 февраля 2024, 18:18
Фото: Telegram-канал Сергея Бикетова
умер последний ветеран войны в Волоконовском районе
Скончался житель села Ютановка Волоконовского района Трофим Горбатенко. Ему было 105 лет, сообщил глава района Сергей Бикетов.

17 февраля на 106-м году жизни умер житель села Ютановка Трофим Горбатенко. Он родился в крестьянской семье 23 июля 1918 года. Работал шахтёром в Донбассе. В 1938 году пошёл служить в армию на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года авиамехаником. Дослужился до старшего сержанта.

Получил медали «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», Орденом «Отечественной войны I и II степени», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945».

В Волоконовском районе больше не осталось живых участников Второй мировой войны.

Напомним, в декабря вековой юбилей отметили четверо жителей Белгородской области.

В январе свой 102-й день рождения отметила знаменитая «железная бабушка» Мария Колтакова. В феврале ещё одному ветерану войны исполнилось 106 лет.

умер последний ветеран войны в Волоконовском районеумер последний ветеран войны в Волоконовском районе
умер последний ветеран войны в Волоконовском районе
Фото: Telegram-канал Сергея Бикетова
#Белгородская область#Евгений Грицков#Волоконовский район#Япония#Белгород#Вторая мировая война#Ютановка#Трофим Горбатенко
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