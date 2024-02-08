Освобождал Молдавию и Румынию: под Белгородом ветерану исполнилось 106 лет

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В Белгородском районе с днём рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Осминко. Пенсионеру исполнилось 106 лет.
Ветерана пришли поздравить школьники и народный самодеятельный коллектив «Любава». Вместе с гостями пожилой белгородец спел несколько военных песен и рассказал им о своей жизни. Глава администрации Тавровского поселения вручил Осминко памятные подарки.
Григорий Осминко — уроженец Краснодарского края. Он родился в хуторе Мигуны, отучился восемь классов. В 1939 году мужчину призвали в армию. Он служил радиотелеграфистом в 69-м артиллерийском полку Чапаевской дивизии. Ветеран участвовал в боевых действиях в составе второго Прибалтийского фронта. Он также освобождал Курск, Молдавию, Румынию, Эстонию и Латвию.
Белгородца наградили орденом Отечественной войны II степени и девятью медалями. В их числе — медаль «За отвагу».
В январе своё 102-летие отметила «железная бабушка» Мария Колтакова. Она является 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.