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Ветеран

Освобождал Молдавию и Румынию: под Белгородом ветерану исполнилось 106 лет

8 февраля 2024, 16:11
Фото: 1MI
Ветеран

Ветерана из Белгородского района поздравили со 106-летием

Имениннику вручили памятные подарки. Григория Осминко пришли поздравить школьники и народный самодеятельный коллектив «Любава», сообщили в региональном правительстве.

В Белгородском районе с днём рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григория Осминко. Пенсионеру исполнилось 106 лет.

Ветерана пришли поздравить школьники и народный самодеятельный коллектив «Любава». Вместе с гостями пожилой белгородец спел несколько военных песен и рассказал им о своей жизни. Глава администрации Тавровского поселения вручил Осминко памятные подарки.

Григорий Осминко — уроженец Краснодарского края. Он родился в хуторе Мигуны, отучился восемь классов. В 1939 году мужчину призвали в армию. Он служил радиотелеграфистом в 69-м артиллерийском полку Чапаевской дивизии. Ветеран участвовал в боевых действиях в составе второго Прибалтийского фронта. Он также освобождал Курск, Молдавию, Румынию, Эстонию и Латвию.

Белгородца наградили орденом Отечественной войны II степени и девятью медалями. В их числе — медаль «За отвагу».

В январе своё 102-летие отметила «железная бабушка» Мария Колтакова. Она является 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.

В этот раз без трюков: «железная бабушка» из Белгорода отметила 102-й день рождения
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