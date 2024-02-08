Освобождал Молдавию и Румынию: под Белгородом ветерану исполнилось 106 лет

Григорий Осминко — уроженец Краснодарского края. Он родился в хуторе Мигуны, отучился восемь классов. В 1939 году мужчину призвали в армию. Он служил радиотелеграфистом в 69-м артиллерийском полку Чапаевской дивизии. Ветеран участвовал в боевых действиях в составе второго Прибалтийского фронта. Он также освобождал Курск, Молдавию, Румынию, Эстонию и Латвию.