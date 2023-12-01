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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Пенсионерка

В декабре Путин поздравит четверых белгородцев

1 декабря 2023, 11:05
Фото: Midjourney
Пенсионерка

Четверо белгородцев в декабре отметят вековой юбилей

В декабре в Белгородской области четыре жительницы отметят своё столетие, 31 житель отпразднует 95-летие и ещё четыре человека — 90-летие. Президент страны отправит всем белгородским долгожителям именные поздравления, сообщили в региональном правительстве.

В декабре президент России Владимир Путин отправит именные поздравления 39 пенсионерам из Белгородской области. Так, в этом месяце столетие отметят женщины из Белгородского, Красногвардейского и Корочанского районов, а также из Алексеевского округа.

В регионе есть и 95-летние пенсионеры — их насчитывается 31 человек. С 90-летием Владимир Путин поздравит жительницу Белгородского района, мужчину из Грайворонского округа и двух жителей Старого Оскола.

Всего с начала 2023 года президент поздравил около 460 юбиляров региона.

Напомним, что в ноябре столетний юбилей отметила Людмила Лазарева. Женщина родилась в Белебее Башкирской Автономной Республике, но уже в 1933 году перебралась вместе с семьёй в Белгород.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Юбилей#Белгород#Именное поздравление#Александра Склярова#Вековой юбилей
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