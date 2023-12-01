В декабре Путин поздравит четверых белгородцев

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В декабре президент России Владимир Путин отправит именные поздравления 39 пенсионерам из Белгородской области. Так, в этом месяце столетие отметят женщины из Белгородского, Красногвардейского и Корочанского районов, а также из Алексеевского округа.
В регионе есть и 95-летние пенсионеры — их насчитывается 31 человек. С 90-летием Владимир Путин поздравит жительницу Белгородского района, мужчину из Грайворонского округа и двух жителей Старого Оскола.
Всего с начала 2023 года президент поздравил около 460 юбиляров региона.
Напомним, что в ноябре столетний юбилей отметила Людмила Лазарева. Женщина родилась в Белебее Башкирской Автономной Республике, но уже в 1933 году перебралась вместе с семьёй в Белгород.