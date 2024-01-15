В этот раз без трюков: «железная бабушка» из Белгорода отметила 102-й день рождения

Напомним, что в прошлом году на свой 101-й день рождения белгородка помогла в необычном трюке спортсмену из Брянской области Михаилу Климовцову. «Железная бабушка» лежала на полу, когда спортсмен дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах, при этом её не задев. В свой вековой юбилей Мария Колтакова 100 секунд простояла на гвоздях.