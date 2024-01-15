В этот раз без трюков: «железная бабушка» из Белгорода отметила 102-й день рождения

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
«Железная бабушка» Мария Колтакова вчера, 14 января, отметила свой 102-й день рождения. В этом году ветеран Великой Отечественной войны не стала делать что-то необычное и провела праздник в кругу близких и родных людей.
«Получаю поздравления от многих жителей страны и не только. Спасибо всем большое за внимание и за тёплые слова в мой адрес», — поблагодарила Мария Колтакова.
Планов на этот день рождения Мария Денисовна не строила, однако на следующий праздник хочет прыгнуть с парашютом.
Напомним, что в прошлом году на свой 101-й день рождения белгородка помогла в необычном трюке спортсмену из Брянской области Михаилу Климовцову. «Железная бабушка» лежала на полу, когда спортсмен дважды проехал над ней на инвалидной коляске только на задних колёсах, при этом её не задев. В свой вековой юбилей Мария Колтакова 100 секунд простояла на гвоздях.
Ветеран является 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России: она участвовала в турнире по стрельбе из пистолета, в соревнованиях по джип-триалу, а также летала на самолёте и управляла танком. 12 июня 2023 года ей вручили медаль к 80-летию Прохоровского сражения.