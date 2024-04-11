Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По данным Telegram-канала, 24 марта в четыре утра на автомобильной парковке вблизи клуба «Новый Вавилон» в Белгороде подрались 23-летний и 21-летний молодые люди. Прибывшие на место полицейские попытались разнять драку, применив физическую силу, спецприёмы и «средства ограничения подвижности». После этого один из участников потасовки умер. Утверждается, что в результате судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указали «острую сердечную недостаточность».
За комментарием Бел.Ру обратилось в Следственный комитет по Белгородской области. В ответ на официальный запрос редакции сообщили следующее:
«В следственном отделе по городу Белгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области с целью установления всех обстоятельств смерти мужчины организована и проводится процессуальная проверка».
Каких-либо подробностей в ведомстве не привели.