Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку

По данным Telegram-канала, 24 марта в четыре утра на автомобильной парковке вблизи клуба «Новый Вавилон» в Белгороде подрались 23-летний и 21-летний молодые люди. Прибывшие на место полицейские попытались разнять драку, применив физическую силу, спецприёмы и «средства ограничения подвижности». После этого один из участников потасовки умер. Утверждается, что в результате судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указали «острую сердечную недостаточность».