Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Белгородской Следком проводит проверку по факту смерти после задержания полицией

Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку

11 апреля 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney

Белгородской Следком проводит проверку по факту смерти после задержания полицией

Ряд Telegram-каналов ранее распространил информацию о том, что вблизи клуба «Новый Вавилон» в Белгороде произошла драка между двумя молодыми людьми. Приехавшие на место полицейские якобы при задержании случайно убили одного из участников потасовки. В Следкоме Бел.Ру прокомментировали ситуацию.
Сюжет
Драка

По данным Telegram-канала, 24 марта в четыре утра на автомобильной парковке вблизи клуба «Новый Вавилон» в Белгороде подрались 23-летний и 21-летний молодые люди. Прибывшие на место полицейские попытались разнять драку, применив физическую силу, спецприёмы и «средства ограничения подвижности». После этого один из участников потасовки умер. Утверждается, что в результате судебно-медицинской экспертизы причиной смерти указали «острую сердечную недостаточность».

За комментарием Бел.Ру обратилось в Следственный комитет по Белгородской области. В ответ на официальный запрос редакции сообщили следующее:

«В следственном отделе по городу Белгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области с целью установления всех обстоятельств смерти мужчины организована и проводится процессуальная проверка».

Каких-либо подробностей в ведомстве не привели.

Стали известны подробности массовой драки в Белгороде в День защитника Отечества
Узнать подробнее
Читайте также:
День защитника Отечества в Белгороде отметили массовой дракойУмер из-за драки в доме культуры: каникулы белгородцев закончились печально«Зато культурно, без драк». В Сети обсуждают огромные очереди за яйцами в Белгороде
#Артем Черненко#Полицейский#Драка#Белгородская область#Убийство#Следственный комитет#Задержание#Происшествие#Эксклюзив#Белгород#Сердечная недостаточность
Подпишитесь
«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко
Сегодня, 15:20
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
"