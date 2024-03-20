Спортивный комментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Ранее в Сети появилась информация, что у Уткина диагностировали атеросклероз, но он публично опроверг это. В то же время он признался, что активно борется с лишним весом, пишет newia.ru со ссылкой на starhit.ru.
Mash пишет, что у комментатора действительно были проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникшие на фоне избыточного веса. Также авторы этого телеграм-канала утверждают, что у Уткина всё-таки был атеросклероз.
Врачи действительно настаивали на том, чтобы Уткин сбросил вес, так как масса его тела достигла 200 килограммов. Ранее он перенёс резекцию желудка и сбросил 90 килограммов, но не сумел закрепить полученный результат.
Пользователи по-разному реагировали на полноту известного комментатора. Были те, кто смеялся, но были и поддерживающие его. Один из тех, кто заступался за коллегу, — Дмитрий Губерниев.
Напомним, Василий Уткин в 2004 и 2005 годах получил премию «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор. Он 5 лет был главредом спортивных каналов «НТВ-Плюс».
Уткин дважды снялся в кино. Он играл в фильмах «День выборов» и «День выборов — 2».