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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Спортивный комментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни

Спортивный комментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни

20 марта 2024, 09:43
Фото: metaratings.ru
Врачи рассказали, что причиной смерти знаменитого комментатора стала лёгочная эмболия. Кроме этого, у Василия Уткина были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее в Сети появилась информация, что у Уткина диагностировали атеросклероз, но он публично опроверг это. В то же время он признался, что активно борется с лишним весом, пишет newia.ru со ссылкой на starhit.ru.

Mash пишет, что у комментатора действительно были проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникшие на фоне избыточного веса. Также авторы этого телеграм-канала утверждают, что у Уткина всё-таки был атеросклероз.

Врачи действительно настаивали на том, чтобы Уткин сбросил вес, так как масса его тела достигла 200 килограммов. Ранее он перенёс резекцию желудка и сбросил 90 килограммов, но не сумел закрепить полученный результат.

Пользователи по-разному реагировали на полноту известного комментатора. Были те, кто смеялся, но были и поддерживающие его. Один из тех, кто заступался за коллегу, — Дмитрий Губерниев.

Напомним, Василий Уткин в 2004 и 2005 годах получил премию «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор. Он 5 лет был главредом спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Уткин дважды снялся в кино. Он играл в фильмах «День выборов» и «День выборов — 2».

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