Избранники со стажем: эти депутаты входят в состав белгородской облдумы дольше всего

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, эти депутаты Белгородской областной думы входят в её состав дольше остальных:
Отметим, что Угаров реже других депутатов посещал заседания Белгородской областной думы с сентября 2020 года. При этом по каждому из случаев отсутствия он предоставлял документы, подтверждающие уважительную причину пропуска.
А Евгений Савченко поставил в думе девятидневный антирекорд. Подробнее — в отдельной публикации.