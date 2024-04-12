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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Белгородской облдуме назвали имена депутатов, входящих в её состав дольше всех

Избранники со стажем: эти депутаты входят в состав белгородской облдумы дольше всего

12 апреля 2024, 09:48. Обновлено в 09:50
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской облдуме назвали имена депутатов, входящих в её состав дольше всех

Бел.Ру выяснило, кто из депутатов Белгородской областной думы входит в её состав дольше остальных. Оказалось, что спикер Юрий Клепиков является депутатом с первого до последнего созыва.

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, эти депутаты Белгородской областной думы входят в её состав дольше остальных:

  • Юрий Клепиков. Депутат сразу всех созывов, действующий спикер.
  • Сергей Гусев. Депутат пяти созывов: второго, третьего, пятого, шестого и седьмого. Председатель совета директоров ГК «Славянка», один из богатейших людей области.
  • Вадим Клет. Депутат пяти созывов: третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого. Владелец 28 компаний, связанных со строительством. Замыкает первую пятёрку самых богатых жителей Белгородской области второй год подряд.
  • Александр Скляров. Депутат пяти созывов: третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого. Заместитель председателя комитета областной думы по Регламенту и депутатской этике.
  • Фёдор Сулим. Депутат четырёх созывов: первого, третьего, шестого и седьмого. Председатель комитета областной думы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.
  • Андрей Угаров. Депутат четырёх созывов: четвёртого, пятого, шестого и седьмого. Бывший гендиректор «Металлоинвеста», покинувший должность в 2021 году.

Отметим, что Угаров реже других депутатов посещал заседания Белгородской областной думы с сентября 2020 года. При этом по каждому из случаев отсутствия он предоставлял документы, подтверждающие уважительную причину пропуска.

А Евгений Савченко поставил в думе девятидневный антирекорд. Подробнее — в отдельной публикации.

Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе
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