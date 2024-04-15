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Роман Великанский

Стало известно о смерти депутата Белгородской областной думы

15 апреля 2024, 07:47
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Роман Великанский

Умер депутат Белгородской областной думы Великанский

Роман Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике. Депутату было 49 лет. О его смерти сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.

Скончался депутат Белгородской областной думы Роман Великанский. Ему было 49 лет. Великанский до недавнего времени возглавлял комитет облдумы по социальной политике, сообщил спикер Юрий Клепиков.

Великанский был директором дирекции по персоналу дивизиона «Сырьё» Группы НЛМК. В областную думу он был избран по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия».

О причине смерти не сообщается.

Напомним, что в феврале стало известно о кончине экс-депутата городского совета Белгорода Олега Розенталя. Ему было 70 лет.

Скончался экс-депутат горсовета Белгорода Розенталь
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