Явка избирателей в Белгородской области на выборах превысила 85%

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Явка на выборах президента в Белгородской области на 19:30 17 марта составила 85,24%. В списки внесено 1 214 745 избирателей. На территории области работали 1267 избирательных участков.
Отметим, что явка на выборах в Белгородской, Брянской и Курской областях к 18:00 превышала показатели прошлых президентских выборов, которые проходили в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные избирательных комиссий.
В 2018 году на выборах президентов в Белгородской области проголосовали 73,24% избирателей. Выборы тогда проходили в течение одного дня.