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Published Сегодня, 19:08

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Updated Сегодня, 19:09

Явка избирателей в Белгородской области на выборах превысила 85%

Явка избирателей в Белгородской области на выборах превысила 85%

17 марта 2024, 19:08
Фото: 1MI
Данные публикует региональный избирком. По состоянию на 19:30 17 марта явка в регионе составила 85,24%.
Сюжет
Выборы

Явка на выборах президента в Белгородской области на 19:30 17 марта составила 85,24%. В списки внесено 1 214 745 избирателей. На территории области работали 1267 избирательных участков.

Отметим, что явка на выборах в Белгородской, Брянской и Курской областях к 18:00 превышала показатели прошлых президентских выборов, которые проходили в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные избирательных комиссий.

В 2018 году на выборах президентов в Белгородской области проголосовали 73,24% избирателей. Выборы тогда проходили в течение одного дня.

Фото: Избирательная комиссия Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Избиратели#Белгород#Алина Харина
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