Как проголосовали жители Белгородской области на президентских выборах?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
По данным белгородского избиркома, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 90,66% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 3,59%, Владислав Даванков («Новые люди») — 2,50%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,36%.
По словам Игоря Лазарева, явка на выборы президента в Белгородской области составила 87%. В области проголосовали 1 057 750 избирателей.
Напомним, что явка на выборы в области в этом году превысила показатели прошлых президентских выборов, которые проходили в 2018 году. Тогда голосование длилось один день.