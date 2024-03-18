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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Игорь Лазарев

Как проголосовали жители Белгородской области на президентских выборах?

18 марта 2024, 06:53
Фото: Избирательная комиссия Белгородской области
Игорь Лазарев

Председатель белгородского избиркома озвучил предварительные итоги голосования

После обработки 100% протоколов наибольшее количество голосов избирателей набрал Владимир Путин. Явка на выборы в Белгородской области составила 87%, сообщает председатель облизбиркома Игорь Лазарев.
Сюжет
Выборы

По данным белгородского избиркома, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 90,66% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 3,59%, Владислав Даванков («Новые люди») — 2,50%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,36%.

По словам Игоря Лазарева, явка на выборы президента в Белгородской области составила 87%. В области проголосовали 1 057 750 избирателей.

Напомним, что явка на выборы в области в этом году превысила показатели прошлых президентских выборов, которые проходили в 2018 году. Тогда голосование длилось один день.

Предварительные итоги голосования
Видео: Избирательная комиссия Белгородской области
Явка избирателей в Белгородской области на выборах превысила 85%
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