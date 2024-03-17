В избиркоме объяснили высокую явку на выборах в обстреливаемой Белгородской области

Стоит отметить, что по итогам второго дня выборов в Белгородской области явка составила 77,85%, сообщает «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на данные региональных избирательных комиссий. Отметим, что Белгородская область по данным 16 марта показала самую высокую явку в регионах Черноземья. Для сравнения: в Воронежской области по итогам второго дня выборов явка составила 60%, в Курской области — 62,28%.