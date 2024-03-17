В избиркоме объяснили высокую явку на выборах в обстреливаемой Белгородской области

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
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Updated Сегодня, 17:36
Председатель облизбиркома объяснил, почему в Белгородской области, несмотря на неспокойную обстановку, наблюдается высокая явка на выборах.
Белгородцы сегодня показывают всей стране, что в таких непростых условиях люди идут и голосуют. Явка сегодня высокая. Шесть лет назад, когда был один день голосования, явка в Белгородской области была более 72%. Сейчас у нас три дня, было досрочное голосование. Работаем больше на дому, чтобы людям было безопаснее, чтобы избиратель не шёл по улице во время ракетной опасности.
Игорь Лазарев
Стоит отметить, что по итогам второго дня выборов в Белгородской области явка составила 77,85%, сообщает «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на данные региональных избирательных комиссий. Отметим, что Белгородская область по данным 16 марта показала самую высокую явку в регионах Черноземья. Для сравнения: в Воронежской области по итогам второго дня выборов явка составила 60%, в Курской области — 62,28%.
Уточним, что по последним данным, явка избирателей в Белгородской области 17 марта по состоянию на 19:30 составила 85,25%.