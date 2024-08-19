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ВСУ ударили по восьми районам Белгородской области

Четверо мирных жителей ранены за день в Белгородской области из-за атак ВСУ

19 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ ударили по восьми районам Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Населённые пункты оказались под ударом более 200 раз. Есть пострадавшие и разрушения.
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Обстрел

ВСУ продолжают обстреливать приграничье. В воскресенье, 18 августа, в результате удара по селу Вязовое Краснояружского района пострадал мирный житель: женщину с минно-взрывной травмой и контузией госпитализировали. В этом же районе повреждены ещё три поселения: всего по ним выпустили 40 боеприпасов и пять БПЛА.

Ещё три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе. Одного из них также госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте. Всего ВСУ атаковали девять поселений округа с помощью 30 боеприпасов и шести беспилотников. Повреждены три квартиры, шесть домовладений и два авто.

Под огнём оказались 16 населённых пунктов Белгородского района: их атаковали с помощью 24 боеприпасов и 28 беспилотников. Повреждения получили один МКД, три частных дома, пять авто, один социальный объект, два производственных предприятия и инфраструктурный объект связи.

Также ВСУ выпустили пять боеприпасов по двум поселениям Борисовского района, четыре БПЛА — по двум сёлам Валуйского округа, пять снарядов — по селу в Волоконовском районе и два БПЛА — по Прохоровскому району, которые удалось сбить ПВО.

Кроме того, противник продолжает атаковывать Грайворонский округ: по муниципалитету выпустили 52 боеприпаса и три беспилотника. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших.

Село в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницы
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