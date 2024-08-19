Четверо мирных жителей ранены за день в Белгородской области из-за атак ВСУ

Ещё три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе. Одного из них также госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте. Всего ВСУ атаковали девять поселений округа с помощью 30 боеприпасов и шести беспилотников. Повреждены три квартиры, шесть домовладений и два авто.