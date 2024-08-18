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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 16:42

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Обстановка остаётся напряжённой: что происходит в Белгородской и Курской областях?

18 августа 2024, 15:30
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
В Белгороде после нескольких тихих дней вновь раздались взрывы. В Шебекинском горокруге тем временем вновь есть раненые в результате обстрелов. В соседней Курской области также сохраняется напряжённая обстановка. Что именно произошло в приграничье за день?

Что происходит в Белгородской области?

Громкий день в Белгороде

В Белгороде воскресенье выдалось громким. 18 августа в районе 14:00 горожане услышали несколько громких звуков. В то же время жители Белгородского района сообщали, что видели пролетевший беспилотник.

Кроме того, трижды сегодня действовала ракетная опасность. Два раза предупреждение распространялось на всю Белгородскую область, ещё один — на Белгород, Белгородский район и Шебекинский горокруг.

Во время РО, которую объявили в районе 16:00, в Белгороде прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Есть ли последствия на земле, не сообщалось.

Последствия атаки дронов в Белгородском районе

Белгородский район подвергся атаке дронов. В Майском обломки сбитого беспилотника пробили крышу частного дома. В Головино из-за взрыва дрона повреждён социальный объект. В Ясных Зорях из-за FPV-дрона повреждена машина.

Ещё один FPV-дрон взорвался сегодня в Нечаевке. Произошло это на территории сельхозпредприятия.

Добавим, что в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что в период с 13:50 по 14:35 в Белгородской области ПВО сбила шесть беспилотников.

Пострадавшие в Шебекинском горокруге

В Новой Таволжанке ранены две мирные жительницы. Пострадали они при ночном обстреле. Одна женщина получила баротравму и ранение предплечья. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Вторую женщину доставили в больницу с осколочным ранением шеи. Её уже отпустили на амбулаторное лечение, заявил глава горокруга Владимир Жданов.

Уже вечером стало известно, что в Шебекино дрон взорвался возле припаркованной машины. Пострадала женщина, у неё осколочные ранения. Ещё одна мирная жительница ранена в Вязовом в Краснояружском районе.

Кроме того, на дороге в Шебекинском горокруге сегодня дрон-камикадзе атаковал машину. А в Маломихайловке ещё один дрон ударил по частному дому.

Тем временем сами шебекинцы удивляются, почему не все жители города и не все жители муниципалитета могут рассчитывать на компенсацию при съёме жилья.

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Что происходит в Курской области?

Боевые действия продолжаются

Диверсанты пытались прорваться в районах южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Бойцы ВС РФ продолжают их поиск. Кроме того, отражены атаки штурмовиков противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.

Удар за сутки нанесён по скоплению военных и техники ВСУ в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки.

Потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны РФ, составили более 300 бойцов и 27 единиц бронетехники. Кроме того, в Сумской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

Помимо этого, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в Курской области «попались в руки русских бойцов» военные ВСУ, которые избивали мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи, пишет ТАСС.

Люди эвакуируются

За день из четырёх районов Курской области выехали свыше 1,7 тысячи человек. Всего в 174 пунктах временного размещения разместили около 10 тысяч курян, 3 тысячи из них — дети, сообщает МЧС.

Обстановка на местах

Глава Кореневского района призвала тех, кто уехал, не спешить с возвращением домой. По словам Марины Дегтярёвой, обстановка на территории остаётся напряжённой.

«Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», — отметила Дегтярёва. Глава района призвала набраться терпения.

Глава Льговского района Сергей Коростелев в свою очередь заявил, что на территории сохраняется стабильная обстановка.

Тем временем в Курской области за сутки уже 12 раз объявили ракетную опасность.

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