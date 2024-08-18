Обстановка остаётся напряжённой: что происходит в Белгородской и Курской областях?

В Белгороде после нескольких тихих дней вновь раздались взрывы. В Шебекинском горокруге тем временем вновь есть раненые в результате обстрелов. В соседней Курской области также сохраняется напряжённая обстановка. Что именно произошло в приграничье за день?

Что происходит в Белгородской области? ∟ Громкий день в Белгороде ∟ Последствия атаки дронов в Белгородском районе ∟ Пострадавшие в Шебекинском горокруге Что происходит в Курской области? ∟ Боевые действия продолжаются ∟ Люди эвакуируются ∟ Обстановка на местах