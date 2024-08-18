Обстановка остаётся напряжённой: что происходит в Белгородской и Курской областях?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Белгороде воскресенье выдалось громким. 18 августа в районе 14:00 горожане услышали несколько громких звуков. В то же время жители Белгородского района сообщали, что видели пролетевший беспилотник.
Кроме того, трижды сегодня действовала ракетная опасность. Два раза предупреждение распространялось на всю Белгородскую область, ещё один — на Белгород, Белгородский район и Шебекинский горокруг.
Во время РО, которую объявили в районе 16:00, в Белгороде прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Есть ли последствия на земле, не сообщалось.
Белгородский район подвергся атаке дронов. В Майском обломки сбитого беспилотника пробили крышу частного дома. В Головино из-за взрыва дрона повреждён социальный объект. В Ясных Зорях из-за FPV-дрона повреждена машина.
Ещё один FPV-дрон взорвался сегодня в Нечаевке. Произошло это на территории сельхозпредприятия.
Добавим, что в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что в период с 13:50 по 14:35 в Белгородской области ПВО сбила шесть беспилотников.
В Новой Таволжанке ранены две мирные жительницы. Пострадали они при ночном обстреле. Одна женщина получила баротравму и ранение предплечья. Пострадавшая отказалась от госпитализации.
Вторую женщину доставили в больницу с осколочным ранением шеи. Её уже отпустили на амбулаторное лечение, заявил глава горокруга Владимир Жданов.
Уже вечером стало известно, что в Шебекино дрон взорвался возле припаркованной машины. Пострадала женщина, у неё осколочные ранения. Ещё одна мирная жительница ранена в Вязовом в Краснояружском районе.
Кроме того, на дороге в Шебекинском горокруге сегодня дрон-камикадзе атаковал машину. А в Маломихайловке ещё один дрон ударил по частному дому.
Тем временем сами шебекинцы удивляются, почему не все жители города и не все жители муниципалитета могут рассчитывать на компенсацию при съёме жилья.
Диверсанты пытались прорваться в районах южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Бойцы ВС РФ продолжают их поиск. Кроме того, отражены атаки штурмовиков противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.
Удар за сутки нанесён по скоплению военных и техники ВСУ в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки.
Потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны РФ, составили более 300 бойцов и 27 единиц бронетехники. Кроме того, в Сумской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.
Помимо этого, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в Курской области «попались в руки русских бойцов» военные ВСУ, которые избивали мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи, пишет ТАСС.
За день из четырёх районов Курской области выехали свыше 1,7 тысячи человек. Всего в 174 пунктах временного размещения разместили около 10 тысяч курян, 3 тысячи из них — дети, сообщает МЧС.
Глава Кореневского района призвала тех, кто уехал, не спешить с возвращением домой. По словам Марины Дегтярёвой, обстановка на территории остаётся напряжённой.
«Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», — отметила Дегтярёва. Глава района призвала набраться терпения.
Глава Льговского района Сергей Коростелев в свою очередь заявил, что на территории сохраняется стабильная обстановка.
Тем временем в Курской области за сутки уже 12 раз объявили ракетную опасность.