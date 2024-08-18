bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в Белгородской области

Что известно о разрушениях после атаки дронов под Белгородом?

18 августа 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в Белгородской области

Под удар попали Майский, Головино и Ясные Зори в Белгородском районе. Кроме того, атаке подверглась Маломихайловка в Шебекинском горокруге. Есть последствия на земле.

ВСУ атаковали ещё четыре населённых пункта. Три из них — в Белгородском районе. Так, в Майском после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пробита кровля в частном доме.

Дрон взорвался в Головино. В результате есть повреждения на территории социального объекта: выбиты окна и двери, посечены кровля, ограждение и хозпостройка.

В Ясных Зорях под удар попал легковой автомобиль. Он повреждён после атаки FPV-дрона.

Помимо Белгородского района, атаке вновь подвергся Шебекинский горокруг. Под удар попал частный дом — в нём повреждена кровля.

Добавим, что в пресс-службе Минобороны РФ ранее сообщили, что меньше чем за час ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородской области.

Кроме того, во время третьей за сутки ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы и остались следы в небе, характерные для работы ПВО.

После долгой тишины: в Белгороде несколько раз за день прогремели взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
По Белгородской области за день выпустили 112 боеприпасов и 31 БПЛА, есть раненыеСело в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницыFPV-дрон взорвался на территории сельхозпредприятия под Белгородом
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ясные зори#Майский#Белгород#Головино#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны#Маломихайловка
Подпишитесь
«Откуда такая нелюбовь?» Шебекинцы удивлены разделению города на зоны для выплат
Сегодня, 06:47
«Серая зона»: белгородцы просят не оставлять ещё одно село рядом с госграницей
Сегодня, 11:46
Село в Белгородской области вновь попало под обстрел: ранены две мирные жительницы
Сегодня, 07:28
У белгородцев не получается записаться к врачу онлайн. В чём проблема?
Сегодня, 12:34
После долгой тишины: в Белгороде несколько раз за день прогремели взрывы
Сегодня, 13:23