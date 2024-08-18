Что известно о разрушениях после атаки дронов под Белгородом?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
ВСУ атаковали ещё четыре населённых пункта. Три из них — в Белгородском районе. Так, в Майском после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пробита кровля в частном доме.
Дрон взорвался в Головино. В результате есть повреждения на территории социального объекта: выбиты окна и двери, посечены кровля, ограждение и хозпостройка.
В Ясных Зорях под удар попал легковой автомобиль. Он повреждён после атаки FPV-дрона.
Помимо Белгородского района, атаке вновь подвергся Шебекинский горокруг. Под удар попал частный дом — в нём повреждена кровля.
Добавим, что в пресс-службе Минобороны РФ ранее сообщили, что меньше чем за час ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородской области.
Кроме того, во время третьей за сутки ракетной опасности в Белгороде раздались взрывы и остались следы в небе, характерные для работы ПВО.