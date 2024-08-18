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ВСУ атаковали дронами два муниципалитета в Белгородской области

FPV-дрон взорвался на территории сельхозпредприятия под Белгородом

18 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали дронами два муниципалитета в Белгородской области

Происшествия случились в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Есть разрушения.

Дроны ВСУ атаковали Белгородский район и Шебекинский горокруг. Целями стали сельхозпредприятие и автомобиль на дороге.

Первое происшествие случилось в Нечаевке. Там после взрыва FPV-дрона на территории сельхозпредприятия в здании посекло кровлю, также повреждены стены, окна, фасад, забор.

Кроме того, дрон-камикадзе ударил по машине на дороге в Шебекинском горокруге. Повреждён только транспорт.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, что с утра в Шебекинском горокруге пострадали две мирные жительницы: они попали под обстрел в Новой Таволжанке. Накануне в муниципалитете ранения получили ещё четыре человека.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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