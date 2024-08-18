FPV-дрон взорвался на территории сельхозпредприятия под Белгородом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Дроны ВСУ атаковали Белгородский район и Шебекинский горокруг. Целями стали сельхозпредприятие и автомобиль на дороге.
Первое происшествие случилось в Нечаевке. Там после взрыва FPV-дрона на территории сельхозпредприятия в здании посекло кровлю, также повреждены стены, окна, фасад, забор.
Кроме того, дрон-камикадзе ударил по машине на дороге в Шебекинском горокруге. Повреждён только транспорт.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что с утра в Шебекинском горокруге пострадали две мирные жительницы: они попали под обстрел в Новой Таволжанке. Накануне в муниципалитете ранения получили ещё четыре человека.