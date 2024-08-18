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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Следы после серии взрывов в Белгороде

После долгой тишины: в Белгороде несколько раз за день прогремели взрывы

18 августа 2024, 13:23
Фото: bel.ru
Следы после серии взрывов в Белгороде

В Белгороде прогремело несколько взрывов

Перед тем, как раздался грохот, в городе объявили ракетную опасность. В небе после взрывов остались следы, характерные для работы ПВО.
Сюжет
Пво

Воскресенье, 18 августа, выдалось в Белгороде громким. Днём горожане услышали несколько громких звуков. В то же время в Белгородском районе очевидцы сообщали, что заметили беспилотник.

Как затем подтвердили в Минобороны РФ, менее чем за час — в период с 13:50 до 14:35 — в регионе сбили шесть дронов. Информации о возможных последствиях не было.

Уже после 16:00 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге объявили ракетную опасность. В столице региона раздалось несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Есть ли разрушения на земле, неизвестно.

Добавим, что в Белгородской области с 15:45 действует режим опасности атаки беспилотников. Отбоя на момент публикации не было.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Взрывы#Атака ВСУ#Следы в небе#В Белгороде громко
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