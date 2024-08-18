После долгой тишины: в Белгороде несколько раз за день прогремели взрывы

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Воскресенье, 18 августа, выдалось в Белгороде громким. Днём горожане услышали несколько громких звуков. В то же время в Белгородском районе очевидцы сообщали, что заметили беспилотник.
Как затем подтвердили в Минобороны РФ, менее чем за час — в период с 13:50 до 14:35 — в регионе сбили шесть дронов. Информации о возможных последствиях не было.
Уже после 16:00 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге объявили ракетную опасность. В столице региона раздалось несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО. Есть ли разрушения на земле, неизвестно.
Добавим, что в Белгородской области с 15:45 действует режим опасности атаки беспилотников. Отбоя на момент публикации не было.