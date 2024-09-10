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Белгородцы жалуются, что не смогли в зданиях переждать ракетную опасность

Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги

10 сентября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы жалуются, что не смогли в зданиях переждать ракетную опасность

Белгородцам во время ракетной опасности не дали спрятаться в ТЦ «Славянский»

Казалось бы, наученные горьким опытом белгородцы научились помогать друг другу и пускать в здания во время объявления ракетной опасности. Но не везде. Например, горожанам не удалось спрятаться в ТЦ «Славянский» и в МФЦ. Из первого их просто попытались выгнать, а во втором оставили стоять на улице.

Ракетную опасность в Белгороде объявляют едва ли не ежедневно. Однако горожане всё ещё могут спрятаться далеко не везде. И речь не об укрытиях.

Белгородец пишет, что во время тревоги его якобы выгнали из ТЦ «Славянский» на Свято-Троицком бульваре. Житель с ребёнком сначала решил укрыться в «Магните», но охранник, по его словам, «демонстративно закрыл дверь изнутри». В итоге горожан впустил продавец пекарни, которая находится по соседству. Но спокойно дождаться отбоя людям всё равно не дали.

«Забежали в пекарню, которая вся в стеклянных фасадах, и продавец, ради безопасности людей, открыла дверь в коридоры торгового центра. Там была уборщица, которая начала с криками выгонять людей. Общалась на очень повышенных тонах, мотивируя, что ей нужно убирать. [Говорила], чтоб люди уходили на улицу и искали там убежище», — утверждает белгородец.

Похожая история произошла и в отделении МФЦ на проспекте Славы. Сотрудники якобы выставили какую-то стойку с указателем на укрытие, а вход в само МФЦ закрыли на ключ, утверждает другой белгородец. Примерно 30 человек ждали окончания тревоги на улице, ещё около 20 стояли внутри на входе. Среди них оказалась мама возмущённого пользователя, который оставил жалобу. У женщины вторая группа инвалидности по зрению.

«Мама позвонила мне в 13:20, пояснила ситуацию, я приехал. По приезде убедился, что двери закрыты, позвонил в 112, и там мне сказали, что уже был отбой ракетной опасности, а в МФЦ закрывать входные двери не имеют права», — пишет мужчина.

Он обратился к заместителю руководителя, но та ему объяснила, что вход закрыли по распоряжению начальника МФЦ. После звонка уже непосредственно ему, двери всё-таки открыли.

На просьбу разобраться в ситуации с «Славянским» в администрации Белгорода ответили, что вопрос проработают.

«С руководством ТЦ „Славянский“ проведена беседа по вопросу усиления мер безопасности для посетителей и персонала в период объявления ракетной опасности», — ответили в мэрии.

Возмущения жителей по поводу инцидента в МФЦ там не прокомментировали.

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