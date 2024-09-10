Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги

Похожая история произошла и в отделении МФЦ на проспекте Славы. Сотрудники якобы выставили какую-то стойку с указателем на укрытие, а вход в само МФЦ закрыли на ключ, утверждает другой белгородец. Примерно 30 человек ждали окончания тревоги на улице, ещё около 20 стояли внутри на входе. Среди них оказалась мама возмущённого пользователя, который оставил жалобу. У женщины вторая группа инвалидности по зрению.