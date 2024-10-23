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Posted 23 октября, 07:33

Published 23 октября, 07:33

Modified 23 октября, 07:35

Updated 23 октября, 07:35

Бабушке в Белгороде не дали укрыться в школе во время ракетной опасности

По регламенту: белгородской пенсионерке не дали спрятаться в школе во время тревоги

23 октября 2024, 07:33
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Бабушке в Белгороде не дали укрыться в школе во время ракетной опасности

Сюжет
Школа
Во вторник, 22 октября, в Белгороде произошёл неприятный инцидент. Бабушка пришла забирать своего внука с занятий в школе, как началась ракетная опасность. Она попыталась укрыться в школе, но ей не позволили сотрудники учреждения. Оказалось, действовали они по инструкции.

По словам недовольной мамы школьника, которая и оставила обращение, речь идёт о лицее №9.

Когда бабушка пришла за мальчиком, в городе объявили воздушную тревогу. Рядом находилось только одно бетонное укрытие. Его сразу забили другие родители, пенсионерке места не хватило.

Она вместе с другой женщиной решили спрятаться в школе, но их, по словам пользовательницы, не пустили. Более того, охранник якобы кричал, требуя их покинуть здание, потому что ему потом придётся отвечать перед начальством.

Губернатор согласился, что подобные ситуации «недопустимы», но объяснил, почему она произошла.

«Когда начинается ракетная опасность, недопустимо не давать возможности укрыться людям. Почему мы с вами не пускаем взрослых на территорию школ? Тоже понимаем: 30 километров до границы, и угроза совершения террористических актов в отношении детей очень велика. Мы не можем этого допустить», — объяснил Гладков.

В том числе поэтому ранее власти договорились с директорами образовательных учреждений, чтобы учителя выпускали детей группами по времени. Так родители не будут скапливаться у входа в школу.

Значит, в лицее этого не сделали, раз бетонный модуль набился так, что двум людям не хватило в нём места в критический момент.

Вопросы глава региона пообещал проработать со своим замом Андреем Милёхиным.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Школа#Безопасность#Пенсионерка#Белгород#Лицей №9#Укрытие#Ракетная опасность
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