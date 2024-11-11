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Posted 11 ноября, 12:39

Published 11 ноября, 12:39

Modified 11 ноября, 12:39

Updated 11 ноября, 12:39

Татьяна Москалькова

Москалькова: 13 человек, перемещённых из Курской области, нашлись на Украине

11 ноября 2024, 12:39
Фото: правительство Белгородской области. Татьяна Москалькова
Сюжет
Черноземье
После вторжения ВСУ в Курскую область возросло количество заявок от родственников пропавших без вести. Некоторые из них позже были найдены на подконтрольных Украине территориях. Как и в этот раз, сообщают «Курские известия».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что 13 перемещённых из Курской области россиян найдены. Их обнаружили в соседнем регионе, но со стороны Украины — в Сумской области.

Сейчас российская сторона уже начала переговоры для того, чтобы вернуть свои граждан обратно.

В конце августа появилась информация о том, что куряне подали свыше 3,5 тысячи заявок о пропаже родных в Российский Красный Крест.

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#Валерия Колесникова#Общество#Происшествия#Курская область#Черноземье#Сумская область#Татьяна Москалькова#Пропавшие без вести#Поиск людей
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