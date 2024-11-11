Москалькова: 13 человек, перемещённых из Курской области, нашлись на Украине

Posted 11 ноября, 12:39
Published 11 ноября, 12:39
Modified 11 ноября, 12:39
Updated 11 ноября, 12:39
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что 13 перемещённых из Курской области россиян найдены. Их обнаружили в соседнем регионе, но со стороны Украины — в Сумской области.
Сейчас российская сторона уже начала переговоры для того, чтобы вернуть свои граждан обратно.
В конце августа появилась информация о том, что куряне подали свыше 3,5 тысячи заявок о пропаже родных в Российский Красный Крест.