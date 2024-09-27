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Posted 27 сентября, 15:06

Published 27 сентября, 15:06

Modified 27 сентября, 15:08

Updated 27 сентября, 15:08

В курском приграничье до сих пор идут боевые действия

Эвакуация, поиск пропавших, попытки прорыва: что происходит в Курской области?

27 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
В курском приграничье до сих пор идут боевые действия
Сюжет
ФСБ
С наступления ВСУ на Курскую область прошло 52 дня. Боевые действия всё ещё идут, но Минобороны сообщает об успешном отражении нескольких атак и попыток пересечь границу. Продолжаются эвакуация из приграничья и поиск пропавших родственников, а журналисты вновь незаконно зашли на территорию РФ.

Ситуация в приграничье

Группировка войск «Север» продолжает наступать в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. Только за последние сутки удалось отразить пять контратак противника в направлении первого и последнего населённых пунктов.

ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий сдался в плен.

Также удалось пресечь попытки пересечь границу РФ в направлении Нового Пути и Медвежьего. Противник лишился более 70 человек убитыми и ранеными, бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх автомобилей. Два солдата сдались в плен.

С начала боевых действий на территории Курской области Украина потеряла:

  • более 17 750 военнослужащих;
  • 131 танк;
  • 62 боевые машины пехоты;
  • 97 бронетранспортёров;
  • 837 боевых бронированных машин;
  • 533 автомобиля;
  • 143 артиллерийских орудия;
  • 31 пусковую установку РСЗО (восемь HIMARS и шесть MLRS производства США);
  • восемь пусковых установок ЗРК;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 37 станций РЭБ;
  • девять РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • 18 единиц инженерной и другой техники.

Школы переводят на смешанный формат

С 1 октября школы и учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат. Такое решение принял оперативный штаб исходя из обстановки в регионе, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Родители могут перевести ребёнка на дистанционный формат обучения, заполнив соответствующее заявление для директора школы.

Также глава Курской области отчитался о работе по обеспечению безопасности детей и педагогов за сентябрь. Во всех учреждениях определили безопасные зоны или заглублённые укрытия, оклеиваются бронированной плёнкой окна и укрепляются мешками с песком.

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Эвакуация мирных жителей

Из приграничных территорий Курской области за прошедшую неделю выехали 207 человек. В ПВР по всей стране уже 11 тысяч беженцев, только в курских более 7600 человек, сообщили в МЧС России. Психологи оказывают им необходимую помощь.

На получение единой материальной помощи подали более 6600 заявлений. За всё время выплатили почти 2 млрд рублей.

Сотрудники Российского Красного Креста приняли уже более 5 тысяч заявок на поиск родственников, которые пропали в результате вторжения ВСУ, сообщает РБК. За последнюю неделю более 70 жителей приграничья связались со своими семьями, а всего с августа — 843 человека.

В РКК уточнили, что число заявок не равно числу разыскиваемых людей. Одного человека могут искать сразу несколько родственников.

Дела против журналистов

ФСБ возбудила новые уголовные дела о незаконном пересечении границы. В этот раз — против корреспондентов австралийского канала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста Мирчу Парбу.

Все они приезжали в Курскую область, чтобы рассказать о происходящих там событиях, но зашли на территорию РФ со стороны Украины.

Ранее аналогичная ситуация произошла с американским журналистом Ником Пейтоном Уолшем и украинскими корреспондентами Олесей Боровик и Дианой Буцко.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#ФСБ#Черноземье#Эвакуация#Журналистика#Военные действия#СВО#Помощь беженцам#Поиск родственников
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