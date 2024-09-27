Эвакуация, поиск пропавших, попытки прорыва: что происходит в Курской области?

Posted 27 сентября, 15:06
Published 27 сентября, 15:06
Modified 27 сентября, 15:08
Updated 27 сентября, 15:08
Группировка войск «Север» продолжает наступать в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. Только за последние сутки удалось отразить пять контратак противника в направлении первого и последнего населённых пунктов.
ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий сдался в плен.
Также удалось пресечь попытки пересечь границу РФ в направлении Нового Пути и Медвежьего. Противник лишился более 70 человек убитыми и ранеными, бронетранспортёра, семи боевых бронированных машин и трёх автомобилей. Два солдата сдались в плен.
С начала боевых действий на территории Курской области Украина потеряла:
С 1 октября школы и учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова переходят на очно-дистанционный формат. Такое решение принял оперативный штаб исходя из обстановки в регионе, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Родители могут перевести ребёнка на дистанционный формат обучения, заполнив соответствующее заявление для директора школы.
Также глава Курской области отчитался о работе по обеспечению безопасности детей и педагогов за сентябрь. Во всех учреждениях определили безопасные зоны или заглублённые укрытия, оклеиваются бронированной плёнкой окна и укрепляются мешками с песком.
Из приграничных территорий Курской области за прошедшую неделю выехали 207 человек. В ПВР по всей стране уже 11 тысяч беженцев, только в курских более 7600 человек, сообщили в МЧС России. Психологи оказывают им необходимую помощь.
На получение единой материальной помощи подали более 6600 заявлений. За всё время выплатили почти 2 млрд рублей.
Сотрудники Российского Красного Креста приняли уже более 5 тысяч заявок на поиск родственников, которые пропали в результате вторжения ВСУ, сообщает РБК. За последнюю неделю более 70 жителей приграничья связались со своими семьями, а всего с августа — 843 человека.
В РКК уточнили, что число заявок не равно числу разыскиваемых людей. Одного человека могут искать сразу несколько родственников.
ФСБ возбудила новые уголовные дела о незаконном пересечении границы. В этот раз — против корреспондентов австралийского канала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста Мирчу Парбу.
Все они приезжали в Курскую область, чтобы рассказать о происходящих там событиях, но зашли на территорию РФ со стороны Украины.
Ранее аналогичная ситуация произошла с американским журналистом Ником Пейтоном Уолшем и украинскими корреспондентами Олесей Боровик и Дианой Буцко.
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