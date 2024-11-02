«Сообщений очень много»: белгородские волонтёры — о поиске пропавших бойцов СВО

Все собранные доказательства и информацию нужно с заявлением о признании человека военнопленным нужно направить командующему военным округом по месту постоянной дислокации воинской части, где служит боец СВО. Для этого можно обратиться в электронную приёмную Министерства обороны. Найти округ можно в перечне Указа Президента РФ от 26 февраля 2024 года №141 «О военно-административном делении Российской Федерации».



Нужно связаться с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой или Уполномоченным по правам человека в вашем субъекте, передать информацию им.