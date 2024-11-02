«Сообщений очень много»: белгородские волонтёры — о поиске пропавших бойцов СВО

Posted 2 ноября, 14:04
Published 2 ноября, 14:04
Modified 2 ноября, 14:06
Updated 2 ноября, 14:06
Поиск в скором времени планируют возобновить в ноябре, а пока родственники могут скидывать в сообщения группы анкеты пропавших. В анкете должны быть:
Или же можно воспользоваться следующим алгоритмом. Он подходит для случая, если военный попал в плен.
Сначала необходимо довести информацию до командира воинской части, например, найти и отправить видео или фото, по которому можно идентифицировать бойца и подтвердить, что он действительно находится в плену. Подойдут и свидетельства очевидцев — граждан РФ, вернувшихся из плена.
Не подойдут: сообщения в мессенджерах, СМС, рассказы по телефону, аудиозаписи.
Все собранные доказательства и информацию нужно с заявлением о признании человека военнопленным нужно направить командующему военным округом по месту постоянной дислокации воинской части, где служит боец СВО. Для этого можно обратиться в электронную приёмную Министерства обороны. Найти округ можно в перечне Указа Президента РФ от 26 февраля 2024 года №141 «О военно-административном делении Российской Федерации».
Нужно связаться с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой или Уполномоченным по правам человека в вашем субъекте, передать информацию им.
После проверки и установления факта пленения начнутся мероприятия по освобождению военнослужащего. Здесь родственникам остаётся только ждать.
Можно также обратиться в Международный Комитет Красного Креста. Он проверяет условия содержания в плену и имеет право вести фото- и видеосъёмку на месте. Телефоны: 8 (495) 626-54-26, 8 -800-600-92-69, или электронная почта: [email protected]
«Нужно понимать, что обмен пленными — чрезвычайно сложная и абсолютно закрытая работа. Договариваться очень трудно: Украина выставляет множество требований <…> Также не подлежит распространению информация — где, как и каким образом, по каким принципам и правилам происходит этот обмен. Переговоры идут с противником, и нужно учитывать тысячу деталей, чтобы всё сложилось и обмен состоялся», — говорится в обращении «Скорой Молодёжной Помощи».
Организация напоминает о том, чтобы родственники проявляли осторожность и не доверяли мошенникам в Интернете.