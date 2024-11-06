А если всё-таки зайдут? Военный эксперт оценил шансы ВСУ под Белгородом и Брянском

У Вооружённых сил Украины есть доступные резервы, но распорядиться ими подобным образом командование просто не имеет возможности. Они необходимы сейчас для обороны правого берега Днепра. В такой ситуации аналитик приравнивает переброс войск к невыгодному ходу — на границе войска встретят мощным ответным ударом.