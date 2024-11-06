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Posted 6 ноября, 14:32

Published 6 ноября, 14:32

Modified 6 ноября, 14:34

Updated 6 ноября, 14:34

Эксперт оценил шансы ВСУ повторить курский сценарий под Белгородом и Брянском

А если всё-таки зайдут? Военный эксперт оценил шансы ВСУ под Белгородом и Брянском

6 ноября 2024, 14:32
Фото: Антон Засимов. 1MI.

Эксперт оценил шансы ВСУ повторить курский сценарий под Белгородом и Брянском

Сюжет
ВСУ
Ситуация в курском приграничье, которая произошла 6 августа, потрясла россиян. Никто не ожидал, что ВСУ смогут зайти на территорию Российской Федерации, ещё и захватить там территории. Каковы шансы Киева повторить сценарий в Белгородской и Брянской областях, рассказал «Абзацу» военный эксперт.

Шансы зайти на территорию Белгородской и Брянской областей у ВСУ равны нулю, считает военный эксперт Александр Шарковский. Попытки вторжения неминуемо обернутся крахом для украинской армии.

У Вооружённых сил Украины есть доступные резервы, но распорядиться ими подобным образом командование просто не имеет возможности. Они необходимы сейчас для обороны правого берега Днепра. В такой ситуации аналитик приравнивает переброс войск к невыгодному ходу — на границе войска встретят мощным ответным ударом.

«Это просто [будет] агония [для ВСУ], конец всему. У них есть резервы, но они необходимы для дальнейшей обороны правобережья, а если его не удержат, то для обороны западных территорий Украины», — заявил Шарковский.

ВСУ долгое время пытаются «прощупать» границу на территории Белгородской области, известно и о попытках захода ДРГ. Подобное недавно произошло в Брянской области.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Курская область#Украина#Россия#Война#Брянская область#ВСУ#СВО
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