А если всё-таки зайдут? Военный эксперт оценил шансы ВСУ под Белгородом и Брянском

Posted 6 ноября, 14:32
Published 6 ноября, 14:32
Modified 6 ноября, 14:34
Updated 6 ноября, 14:34
Шансы зайти на территорию Белгородской и Брянской областей у ВСУ равны нулю, считает военный эксперт Александр Шарковский. Попытки вторжения неминуемо обернутся крахом для украинской армии.
У Вооружённых сил Украины есть доступные резервы, но распорядиться ими подобным образом командование просто не имеет возможности. Они необходимы сейчас для обороны правого берега Днепра. В такой ситуации аналитик приравнивает переброс войск к невыгодному ходу — на границе войска встретят мощным ответным ударом.
«Это просто [будет] агония [для ВСУ], конец всему. У них есть резервы, но они необходимы для дальнейшей обороны правобережья, а если его не удержат, то для обороны западных территорий Украины», — заявил Шарковский.
ВСУ долгое время пытаются «прощупать» границу на территории Белгородской области, известно и о попытках захода ДРГ. Подобное недавно произошло в Брянской области.