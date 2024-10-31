bel.ru
ГлавноеВсе новости

Кадровые перестановки

Выбрать дату
Октябрь
Заместитель мэра Белгорода по безопасности покинул пост спустя три месяца
Вице-мэр по вопросам безопасности Александр Селявин уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в администрации города.
31 октября, 14:29
Первым замом Куташовой в Белгородском районе стал экс-глава двух посёлков
У Анны Куташовой новый заместитель. Им стал бывший глава двух поселений Олег Каширин. Это уже четвёртое назначение в муниципалитете за год.
21 октября, 10:18
Сентябрь
У Куташовой новый зам: под Белгородом назначили руководителя комитета строительства
30 сентября, 08:17
В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?
По документам СПАРК-Интерфакс с 19 сентября этого года начальником управления капитального строительства администрации Белгородского района стал Сергей Тоболенко.
27 сентября, 05:24
Август
Полежаев не сказал в суде последнее слово, а в Белгороде назначили нового заммэра
7 августа, 15:30
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
7 августа, 08:48
Июнь
Аэропорт Старого Оскола сменил руководителя
В «Аэропорт Старый Оскол» сменили генерального директора. Исполняющим обязанности генерального директора стал Владимир Крынин.
26 июня, 13:46
В мэрии Белгорода кадровые перестановки: стало известно об увольнении чиновницы
Об увольнении Ирины Гричаниковой стало известно 17 июня. В администрации Белгорода отметили, что женщина перешла на новое место работы.
17 июня, 15:18
Февраль
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
В горадминистрации сообщили о кадровых изменениях. На должность начальника департамента строительства и архитектуры назначили Наталию Гикал.
28 февраля, 13:33
Новый ректор вуза в Белгороде объявила о кадровых перестановках
О кадровых перестановках в НИУ «БелГУ» сообщила назначенный с сегодняшнего дня ректор Евгения Карловская. Изменения коснулись нескольких должностей.
21 февраля, 13:32
Изменения и в Белгородском районе: в администрации назначили первого замглавы
Первым заместителем главы Белгородского района назначили Сергея Власова. Он вступил в должность 1 февраля, сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.
5 февраля, 16:36
В мэрии Белгорода сообщили о новых кадровых перестановках
5 февраля, 06:51
Январь
Победитель конкурса «Новое время» оставил должность в белгородском правительстве
31 января, 12:57
Кадровые перестановки: в двух белгородских ОМВД представили новых начальников
30 января, 10:56
Уехали за 12 тысяч км: трое белгородцев вошли в новый состав правительства Чукотки
18 января, 09:23
Под Белгородом назначили нового главного архитектора
15 января, 12:45
Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству
9 января, 13:26
Декабрь 2023
Чесноков сообщил об увольнении своего заместителя по ЖКХ
28 декабря 2023, 06:44
Кадровые перестановки: в администрации Старого Оскола сменились главы департаментов
19 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
Экс-чиновник по безопасности занял пост главы белгородского посёлка
О назначении мужчины стало известно вчера, 13 ноября. За кандидатуру Михаила Борзых проголосовало большинство депутатов.
14 ноября 2023, 06:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика