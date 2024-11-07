Курский чиновник попросил Путина ускорить выдачу жилищных сертификатов

Мужчина записал видеообращение к президенту, где рассказал о тяжёлом ситуации, в которой оказались некоторые куряне. Он попросил ускорить выдачу жилищных сертификатов, чтобы у людей появился новый дом, отметили «Курские известия».

Глава Шептуховского сельсовета Кореневского района Юрий Ткачёв записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В ролике он попросил в краткие сроки решить вопрос с выдачей жилищных сертификатов. Командир Боевого Братства Русского мира «За Державу обидно!» и подразделения «Архангел Михаил» Сергей Алиев отметил, что Ткачёв покинул обстреливаемое поселение самым последним, а сейчас находится в Екатеринбурге. «Я считаюсь маленьким чиновником, но моё чиновничество — это прямая связь с народом. Каждого своего жителя я знаю в лицо, с каждым здороваюсь, знаю историю каждого. Уже три месяца как люди вынуждены были покинуть своё жильё, оставили своё хозяйство, технику, землю. Они уехали раздетые, некоторые без документов. Слава Богу, что из тысячи человек, которые проживают в моих населённых пунктах, всего лишь один погиб и один числится пропавшим. Остальные выехали самостоятельно, либо их вывезли неравнодушные», — добавил к обращению Ткачёв. Чиновник попросил от государства поддержки: он отметил, что некоторые населённые пункты оказались разрушены, а их жителям теперь негде жить. «Уважаемое правительство, примите, пожалуйста, наконец-то законопроект. Потому что последние два-три месяца мы слышим, что законопроект разрабатывается. Приложите небольшие усилия для ускорения принятия этого законопроекта, потому что некоторые люди хотят вернуться, некоторые люди не хотят возвращаться, боятся. Особенно семьи с маленькими детьми. И когда можно будет вернуться домой, мы не знаем. Пускай люди сами распорядятся, хотят они возвращаться или нет. Помогите, пожалуйста, по сертификатам и по всему остальному», — обратился глава. Белгородцев услышали? В Госдуме попросили изменить условия жилищного сертификата Узнать подробнее Читайте также: Нижегородские спортсмены получили сертификаты о включении в олимпийский резерв Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом. Что он даёт? Курянам из приграничья разрешили приобрести жильё по сертификату в другом регионе