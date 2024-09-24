Белгородцев услышали? В Госдуме попросили изменить условия жилищного сертификата

Posted 24 сентября, 10:04
Published 24 сентября, 10:04
Modified 24 сентября, 10:04
Updated 24 сентября, 10:04
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов выступил с предложением изменить условия использования жилищного сертификата для жителей Белгородской области.
Он предложил предоставить белгородцам, которые потеряли жильё в результате обстрелов со стороны ВСУ, возможность приобрести дом меньшей площади, чем было утрачено. Инициатива возникла в ответ на многочисленные обращения самих жителей.
Соответствующее письмо уже отправлено на имя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В настоящее время в регионе, чтобы воспользоваться сертификатом, приобретаемое жилое помещение должно быть по площади не меньше утраченного.
Согласно предложенным изменениям, площадь нового жилья может быть меньше утраченного, но не более чем на 15%. Такая возможность уже есть у жителей соседней Курской области.
Им же дали возможность приобретать жильё за счёт сертификата за пределами области, в безопасных регионах.
Ранее власти отказали белгородцам на просьбу предоставить такие же сертификаты, как выдавали херсонцам. Им на выдачу жилья в Белгороде потратили 674,7 млн рублей.