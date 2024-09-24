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Posted 24 сентября, 10:04

Published 24 сентября, 10:04

Modified 24 сентября, 10:04

Updated 24 сентября, 10:04

Пока что белгородцы могут купить жильё по площади не меньше того, которое было утрачено

Белгородцев услышали? В Госдуме попросили изменить условия жилищного сертификата

24 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Пока что белгородцы могут купить жильё по площади не меньше того, которое было утрачено

В Госдуме предложили изменить условия жилищных сертификатов для белгородцев

Сюжет
Жилье
Депутат Сергей Леонов предложил предоставить белгородцам, потерявшим жильё в результате обстрелов ВСУ, возможность приобрести меньшую площадь, чем утраченная, сообщает RT. Так уже сделали в Курской области.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов выступил с предложением изменить условия использования жилищного сертификата для жителей Белгородской области.

Он предложил предоставить белгородцам, которые потеряли жильё в результате обстрелов со стороны ВСУ, возможность приобрести дом меньшей площади, чем было утрачено. Инициатива возникла в ответ на многочисленные обращения самих жителей.

Соответствующее письмо уже отправлено на имя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В настоящее время в регионе, чтобы воспользоваться сертификатом, приобретаемое жилое помещение должно быть по площади не меньше утраченного.

Согласно предложенным изменениям, площадь нового жилья может быть меньше утраченного, но не более чем на 15%. Такая возможность уже есть у жителей соседней Курской области.

Им же дали возможность приобретать жильё за счёт сертификата за пределами области, в безопасных регионах.

Ранее власти отказали белгородцам на просьбу предоставить такие же сертификаты, как выдавали херсонцам. Им на выдачу жилья в Белгороде потратили 674,7 млн рублей.

Курянам можно покупать жильё по сертификату в других регионах. А что с белгородцами?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Жилье#Госдума#Новости Белгорода#Жилищный сертификат#Белгород#Вячеслав Гладков
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