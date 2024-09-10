Курянам из приграничья разрешили приобрести жильё по сертификату в другом регионе

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Правительство Курской области внесло изменение в постановление о социальной поддержке тех, кто потерял жильё в результате атак ВСУ. Теперь вынужденные переселенцы смогут направить сертификаты на покупку жилья за пределами региона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Важная деталь: регион, где граждане планируют приобрести или построить новой дом, должен быть неприграничным.
Например, субсидией смогут воспользоваться куряне, уехавшие в Орловскую область. По данным на 10 августа туда прибыло больше 2 тысяч граждан приграничья.
Смирнов отметил, что пока желающих немного. Люди чаще хотят переехать поближе к работе или к родственникам.