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Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Воспользоваться жилищным сертификатом куряне смогут не только в пределах Курской области

Курянам из приграничья разрешили приобрести жильё по сертификату в другом регионе

10 сентября 2024, 16:03
Фото: 1MI
Воспользоваться жилищным сертификатом куряне смогут не только в пределах Курской области

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Возможности приобретения или строительства дома за счёт жилищного сертификата расширили для курян. Теперь жители, которые потеряли свои дома из-за атак ВСУ, смогут переехать в неприграничные регионы, например, в Орловскую область, сообщает «Орелtimes».

Правительство Курской области внесло изменение в постановление о социальной поддержке тех, кто потерял жильё в результате атак ВСУ. Теперь вынужденные переселенцы смогут направить сертификаты на покупку жилья за пределами региона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Важная деталь: регион, где граждане планируют приобрести или построить новой дом, должен быть неприграничным.

Например, субсидией смогут воспользоваться куряне, уехавшие в Орловскую область. По данным на 10 августа туда прибыло больше 2 тысяч граждан приграничья.

Смирнов отметил, что пока желающих немного. Люди чаще хотят переехать поближе к работе или к родственникам.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Жилищный сертификат#Орловская область#Социальная поддержка#Приграничье
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