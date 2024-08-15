Сколько денег потратили на выдачу жилья в Белгороде херсонским переселенцам?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Федеральное постановление о предоставлении жилищных сертификатов херсонцам появилось 21 октября 2022 года. Его срок действия закончился в декабре 2023 года, однако оплачивать сертификаты можно было до 2 апреля текущего года.
Всего жителям Херсонской области предлагали приобрести 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на семью из двух человек и по 18 «квадратов» на каждого, если в семье от трёх человек. Если же жители хотели купить квартиру большей площади, им полагалось доплатить.
Херсонцы подали 294 заявления на выдачу сертификатов. Однако сертификаты на приобретение жилья в Белгородской области в итоге получили 204 человека.
Сколько из них решили доплатить за дополнительные «квадраты», неизвестно. В общей сумме херсонцы получили жильё на сумму 674,7 миллионов рублей — эти деньги брали из федерального бюджета.
Ранее белгородцы обратились к правительству с просьбой выдать им жилищные сертификаты, как это сделали с херсонцами. Однако в региональном минстрое отметили, что документ, по которому выдавались сертификаты, больше не действует. Кроме того, с помощью этой программы нельзя восстановить повреждённое жильё, можно только купить новое взамен разрушенного.
Ранее выдавать жильё по белгородской схеме решили жителям Курской области.