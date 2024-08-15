Сколько денег потратили на выдачу жилья в Белгороде херсонским переселенцам?

Ранее белгородцы обратились к правительству с просьбой выдать им жилищные сертификаты, как это сделали с херсонцами. Однако в региональном минстрое отметили, что документ, по которому выдавались сертификаты, больше не действует. Кроме того, с помощью этой программы нельзя восстановить повреждённое жильё, можно только купить новое взамен разрушенного.