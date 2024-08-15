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Published Сегодня, 06:58

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Херсонские переселенцы получили 204 сертификата на жильё в Белгородской области

Сколько денег потратили на выдачу жилья в Белгороде херсонским переселенцам?

15 августа 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney

Херсонские переселенцы получили 204 сертификата на жильё в Белгородской области

Жители Херсонской области смогли переселиться в Белгородскую благодаря специальной программе, на которую выделяли бюджетные деньги. О том, сколько всего денег было потрачено, какое жильё предлагалось и сколько человек переехали в регион, в правительстве узнали журналисты Go31.

Федеральное постановление о предоставлении жилищных сертификатов херсонцам появилось 21 октября 2022 года. Его срок действия закончился в декабре 2023 года, однако оплачивать сертификаты можно было до 2 апреля текущего года.

Всего жителям Херсонской области предлагали приобрести 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на семью из двух человек и по 18 «квадратов» на каждого, если в семье от трёх человек. Если же жители хотели купить квартиру большей площади, им полагалось доплатить.

Херсонцы подали 294 заявления на выдачу сертификатов. Однако сертификаты на приобретение жилья в Белгородской области в итоге получили 204 человека.

Сколько из них решили доплатить за дополнительные «квадраты», неизвестно. В общей сумме херсонцы получили жильё на сумму 674,7 миллионов рублей — эти деньги брали из федерального бюджета.

Ранее белгородцы обратились к правительству с просьбой выдать им жилищные сертификаты, как это сделали с херсонцами. Однако в региональном минстрое отметили, что документ, по которому выдавались сертификаты, больше не действует. Кроме того, с помощью этой программы нельзя восстановить повреждённое жильё, можно только купить новое взамен разрушенного.

Ранее выдавать жильё по белгородской схеме решили жителям Курской области.

Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
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