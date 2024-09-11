Курянам можно покупать жильё по сертификату в других регионах. А что с белгородцами?

В соответствии с ними белгородцы могут приобрести жильё на первичном рынке. Покупка на вторичном рынке доступна для граждан из тех населённых пунктов, куда ограничили въезд с 23 июля 2024 года. Всё это можно сделать исключительно на территории Белгородской области.