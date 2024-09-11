Курянам можно покупать жильё по сертификату в других регионах. А что с белгородцами?

Posted 11 сентября, 11:24
Published 11 сентября, 11:24
Modified 11 сентября, 11:24
Updated 11 сентября, 11:24
Белгородцы недовольны доступными им мерами соцподдержки. В отличие от жителей Курской области, они не могут приобрести жильё взамен утраченного за пределами региона.
Возможности приобретения или строительства дома за счёт жилищного сертификата расширили для курян недавно. Теперь те, кто потерял свой дом в результате украинского вторжения, могут переехать в неприграничные регионы.
В белгородском минстрое пояснили, что все меры поддержки обусловлены принятыми ранее нормативными правовыми актами. В соседнем регионе были внесены поправки, у нас — нет.
В соответствии с ними белгородцы могут приобрести жильё на первичном рынке. Покупка на вторичном рынке доступна для граждан из тех населённых пунктов, куда ограничили въезд с 23 июля 2024 года. Всё это можно сделать исключительно на территории Белгородской области.