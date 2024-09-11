bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:24

Published 11 сентября, 11:24

Modified 11 сентября, 11:24

Updated 11 сентября, 11:24

В белгородском минстрое рассказали о приобретении жилья взамен утраченного

Курянам можно покупать жильё по сертификату в других регионах. А что с белгородцами?

11 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI

В белгородском минстрое рассказали о приобретении жилья взамен утраченного

Сюжет
Новости Белгорода
На днях у курян появилась возможность купить жильё за пределами региона. Благодаря корректировкам в порядке соцподдержки для эвакуированных жителей изменились и условия действия жилищных сертификатов. Белгородцы не понимают, почему эти меры не могут распространить и на них. Ответил минстрой.

Белгородцы недовольны доступными им мерами соцподдержки. В отличие от жителей Курской области, они не могут приобрести жильё взамен утраченного за пределами региона.

Возможности приобретения или строительства дома за счёт жилищного сертификата расширили для курян недавно. Теперь те, кто потерял свой дом в результате украинского вторжения, могут переехать в неприграничные регионы.

В белгородском минстрое пояснили, что все меры поддержки обусловлены принятыми ранее нормативными правовыми актами. В соседнем регионе были внесены поправки, у нас — нет.

В соответствии с ними белгородцы могут приобрести жильё на первичном рынке. Покупка на вторичном рынке доступна для граждан из тех населённых пунктов, куда ограничили въезд с 23 июля 2024 года. Всё это можно сделать исключительно на территории Белгородской области.

Курянам из приграничья разрешили приобрести жильё по сертификату в другом регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько денег потратили на выдачу жилья в Белгороде херсонским переселенцам?Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцамБудут ли выдавать сертификаты на жильё пострадавшим белгородцам?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Минстрой#Новости Белгорода#Жилищный сертификат#Белгород#Социальная поддержка
Подпишитесь
Популярное