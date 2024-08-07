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Сертификаты? Как именно будут выдавать жильё жителям приграничья в Курской области

Сертификаты? Как именно будут выдавать жильё жителям приграничья в Курской области

7 августа 2024, 18:14
Фото: 1MI
Днём 7 августа появилась информация, что при переселении людей из населённых пунктов у границы с Украиной им будут выдавать сертификаты на новое жильё. Источник Бел.Ру в Министерстве строительства РФ пояснил, что схема будет та же, что и в Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Сертификатов выдавать не будут, жильё люди получат в пределах Курской области, как это было ранее согласовано правительством РФ и для Белгородской.

Министерству финансов поручили выделить 1,8 млрд рублей на переселение жителей курского приграничья, пострадавшего от обстрелов и атак ВСУ. Об этом рассказал вице-премьер Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

Первый транш на эту сумму пойдёт на исполнение заявок от 2,5 тысячи семей в Курской области. Всего на это потребуется 11 миллиардов рублей.

Изначально в СМИ и медиа прошла информация, что это будут сертификаты на получение жилья. Многие подумали, что сертификаты будут выдаваться, как жителям Херсонской области.

Однако как позже стало известно от источника в Минстрое, в Курской области для переселения людей будет использована та же схема, что и в Белгородской области.

Сертификатов не будет. Деньги будут перечислять на спецсчета, как и для жителей белгородского приграничья. Оплачивать сделку будет правительство региона, контроль за исполнением также ляжет на плечи региональных властей.

Важно, что люди получат новое жильё той же квадратуры, что и утраченное в результате обстрела. По сертификатам для Херсонской области условия были другие: 33 квадратных метра для одинокого владельца, для двух человек — 42 «квадрата», трёх и более — 18 квадратных метров на каждого.

При этом жильё в соседнем регионе будет предоставляться только в пределах Курской области.

Эту схему помощи жителям приграничья ранее согласовал с правительством РФ Вячеслав Гладков. С 31 июля в Белгородской области ключи от нового жилья получили 95 потерявших дома в приграничье семей. Всего же дома и квартиры уже получили 1100 семей, а в целом власти приняли обязательства по помощи почти 1700 семьям региона.

7 августа губернатор Белгородской области в очередной раз встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсудили возможные изменения в нормативно-правовых актах, которые позволят ускорить восстановительные работы в регионе после атак ВСУ.

Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
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#Евгений Грицков#Общество#Курская область#Сертификаты#Обстрел#Спецоперация#ВСУ#Приграничье#СВО#Обстрелы#Переселение людей#Хорошие новости
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