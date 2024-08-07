Сертификаты? Как именно будут выдавать жильё жителям приграничья в Курской области

Важно, что люди получат новое жильё той же квадратуры, что и утраченное в результате обстрела. По сертификатам для Херсонской области условия были другие: 33 квадратных метра для одинокого владельца, для двух человек — 42 «квадрата», трёх и более — 18 квадратных метров на каждого.