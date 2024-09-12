Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом. Что он даёт?

Оплата всех оказанных услуг производится только в том случае, если беременность женщины сохранена, помощь оказывалась по ОМС, а её ребёнка «прикрепили» к детской поликлинике до достижения им трёх месяцев. При многоплодной беременности белгородкам также выдают один сертификат.