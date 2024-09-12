Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом. Что он даёт?

Posted 12 сентября, 08:52
Published 12 сентября, 08:52
Modified 12 сентября, 08:52
Updated 12 сентября, 08:52
С начала 2024 года родовыми сертификатами воспользовались более 5,7 тысячи белгородок. В текущем году стоимость одного сертификата составляет 12 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно на гинекологическую, акушерскую и педиатрическую помощь.
Оплата всех оказанных услуг производится только в том случае, если беременность женщины сохранена, помощь оказывалась по ОМС, а её ребёнка «прикрепили» к детской поликлинике до достижения им трёх месяцев. При многоплодной беременности белгородкам также выдают один сертификат.
Обналичить средства сертификата невозможно: денежные средства сразу переводятся на лицевые счета медицинских организаций.