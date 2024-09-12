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Posted 12 сентября, 08:52

Published 12 сентября, 08:52

Modified 12 сентября, 08:52

Updated 12 сентября, 08:52

Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом

Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом. Что он даёт?

12 сентября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Беременные белгородки могут воспользоваться родовым сертификатом

В 2024 году родовым сертификатом воспользовались более 5 тысяч белгородок

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Новости Белгорода
Беременным белгородкам продолжают выдавать сертификаты, покрывающие некоторые консультации у врачей. Всего на медицинские услуги полагается 12 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Соцфонда.

С начала 2024 года родовыми сертификатами воспользовались более 5,7 тысячи белгородок. В текущем году стоимость одного сертификата составляет 12 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно на гинекологическую, акушерскую и педиатрическую помощь.

Оплата всех оказанных услуг производится только в том случае, если беременность женщины сохранена, помощь оказывалась по ОМС, а её ребёнка «прикрепили» к детской поликлинике до достижения им трёх месяцев. При многоплодной беременности белгородкам также выдают один сертификат.

Обналичить средства сертификата невозможно: денежные средства сразу переводятся на лицевые счета медицинских организаций.

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