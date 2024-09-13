Нижегородские спортсмены получили сертификаты о включении в олимпийский резерв

Posted 13 сентября, 15:53
Published 13 сентября, 15:53
Modified 13 сентября, 15:54
Updated 13 сентября, 15:54
На встрече главы ОКР Станислава Позднякова с будущими олимпийцами, которая прошла в ходе его рабочего визита в Нижний Новгород, он поздравил молодых претендентов на вступление в олимпийскую команду России. По его словам, целью новой инициативы является формирование группы перспективных молодых спортсменов, которые стремятся достичь высоких результатов. «Мы будем внимательно следить за вашей карьерой, помогать вам и искренне радоваться, когда вы подниметесь на олимпийский пьедестал», — пообещал он.
Президент ОКР вручил 11 молодым спортсменам, занимающимся легкой атлетикой, вольной борьбой, греблей, современным пятиборьем и фехтованием, сертификаты о включении в олимпийский резерв на текущий год, пишет newsnn.ru.
Директор Нижегородского областного УОР им. В. С. Тишина Евгений Тряпичников поблагодарил специалистов ИЦ ОКР за решение провести тестирование в стенах училища. Эксперт подчеркнул, что оценку потенциала молодых спортсменов проводят не только в УОР, но также и в других спортивных организациях Нижегородской области. Всего такие тесты охватили около 40 человек. «Сотрудничество с инновационным центром ОКР планируем развивать — в частности, есть желание организовать на базе нашего училища курсы повышения квалификации для местных тренеров», — резюмировал он.
Кроме того, Станислав Поздняков принял участие во II Всероссийском форуме «Вера и спорт», призванном поддержать реализацию Стратегии развития физкультуры и спорта в России на период до 2030 года. Особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в области физкультуры и спорта.