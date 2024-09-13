Нижегородские спортсмены получили сертификаты о включении в олимпийский резерв

Директор Нижегородского областного УОР им. В. С. Тишина Евгений Тряпичников поблагодарил специалистов ИЦ ОКР за решение провести тестирование в стенах училища. Эксперт подчеркнул, что оценку потенциала молодых спортсменов проводят не только в УОР, но также и в других спортивных организациях Нижегородской области. Всего такие тесты охватили около 40 человек. «Сотрудничество с инновационным центром ОКР планируем развивать — в частности, есть желание организовать на базе нашего училища курсы повышения квалификации для местных тренеров», — резюмировал он.